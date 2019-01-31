〈蘋果財報略優〉股價起飛！分析師：蘋果最壞的消息已結束

蘋果月初預先營收預警，將矛頭主要對準中國經濟放緩和 iPhone 銷售下滑，引發市場恐慌。蘋果最新財報公布，儘管營收、利潤、前景不容樂觀，但大致上還是讓華爾街鬆了一口氣！許多分析師對蘋果業績的反應是「優於預期」，不像想像中的那麼糟。

在美東時間，蘋果財報公布財報後隔天，隨著分析師報告逐一出爐，蘋果 (AAPL-US) 週三 (30 日) 股價開盤後上漲近 5%。

蘋果股價走勢圖。

許多分析師大多對蘋果首次不再計入 iPhone、iPad 和 Mac 銷量不以為然，但蘋果揭露其服務業務的獲利能力不容小覷。

摩根大通 Samik Chatterjee 提到：「服務部門毛利率為 62.8% 新披露了一線希望，可能會推動投資者對蘋果股票內在價值的預期。」

摩根士丹利分析師 Katy Huberty 在蘋果財報後發文《看多蘋果的理由》，她於文中指出：「重要的是，蘋果財報舒緩了投資者對近期主要議題的感受度——iPhone 需求疲軟、毛利率風險、服務增長減速。」

美國銀行分析師 Wamsi Mohan 表示：「根據蘋果財報前瞻，我們的估計財年第二季 iPhone 出貨量約為 4100 萬台，蘋果可能會出現一次令人寬慰的反彈，儘管投資者可能會關注服務營收和利潤率的變化。」

瑞銀分析師 Tim Arcuri 將目標價從 180 美元上調至 185 美元，並表示：「蘋果近期股價應該會有積極的反應，因為財報前瞻比原先擔心的還要好，我們認為最壞的消息已過去一段時間了。」

Bernstein 分析師 Toni Sacconaghi 點評道：「我們對蘋果盤後的表現感到意外，該股上漲了 5% 以上，由於每股純益預期可能會下降 5%，這意味著蘋果目前的股價較昨 (29) 日上漲 10% 以上，高於蘋果 5 年的相對前瞻本益比 (P/FE) 和 EV/FCF(公司價值 / 本益比) 平均水準。」

Sacconaghi 警告：「2018 年增 8%，2015 年至 2017 年複合年增長率為 14%，蘋果的安裝基數成長率似乎在過去一年減速，這將成為未來服務業務增長的逆風，凸顯蘋果推出新服務的必要性。」

花旗分析師 Jim Suva 也提到：「蘋果是一家服務公司嗎？不... 蘋果是一家 IT 硬體產品公司，提供與蘋果產品相關的優質服務，沒有蘋果產品，其服務難以存在，如果蘋果的服務在未來幾年內成長超過 50%，仍佔總銷售額不到 25% 的比例。」

對蘋果股票評級，8 家投行中有 2 家建議增持、2 家建議買入，1 家大盤持平、2 家中性。