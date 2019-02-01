油價飆高恐引發潛在通膨隱憂 花旗建議：美債快獲利了結

委內瑞拉不斷惡化的政治局勢，導致紐約油價一月漲幅擴大至 17.91%，在通貨膨脹的風險下，花旗集團 (Citigroup Inc.) 下調對美國國債的買進建議。

花旗策略師 Jeremy Hale 在報告中寫道，石油飆升可能對美國通膨產生連鎖影響，預期美國債券的上漲空間將大為縮小。

油價一月反彈，使得通膨升高預期將帶動美債殖利率反彈。(來源：Bloomberg)

美國上月底宣布制裁委內瑞拉國營石油公司 (PDVSA)，凍結該公司在美資產，並禁止美國公民與該公司交易，希望透過限制委內瑞拉石油出口，迫使委內瑞拉總統馬杜洛將政權轉移給臨時總統瓜伊多。

Hale 表示，隨著美國制裁的影響擴大，委內瑞拉的國內政治局勢惡化造成石油出口受限，預期油價將持續升高，基於此點，持有美國國債的回報已開始鬆動。

花旗一月初曾看漲 10 年期美國公債，與債券價格反向連動的 10 年期美債殖利率，近一個月以來已下跌 1.58%，花旗建議，投資人現在應進行獲利了結，並暫時避開美債市場。

本週基準國債收益率下跌約 12 個基點，因為美聯儲的溫和支點讓許多投資者押注此次經濟擴張中的任何進一步加息。

委內瑞拉擁有全球最大的石油儲量，在委國爆出「兩個總統」之亂後的十天以來，紐約原油期貨價格已上漲約 3％。