〈財報〉Alphabet Q4獲利優於華爾街預期

週一 (4 日)Alphabet 公布了第 4 季營收，優於華爾街的預期，但是大幅的支出令投資者憂心，該公司股價在週一盤後下跌約 2.9%。

財報關鍵數據

當季每股收益為 12.77 美元，優於 Refinitiv 所預測的 10.82 美元。

銷售額增加 22%，為 392.8 億美元。優於 Refinitiv 所預測的 389.3 億美元，也創下單季新高。

淨利為 89.5 億美元，由於稅法修正的影響，和去年同期虧損 30.2 億美元相比，由赤字翻轉為獲利。也優於分析師預估的 76.9 億美元。

流量獲取成本 (Traffic Acquisition Costs，TAC) 為 74.4 億美元，而去年同期為 64.5 億美元。

Alphabet 的銷售額，99% 來自 Google。搜尋引擎及 Youtube 的網路廣告收入增加，2018 年第 4 季單季成長 22%，為 391.2 億美元。

有關在 Google 的每次點擊成本 (Cost per click) 方面，在過去 9 年來下跌了約 29%，在上季則是季減約 9%。這也讓投資人對 Google 的廣告獲利能力，開始有了疑問。

部門成長上

Play 商店、雲端服務，以及 AI 揚聲器等硬體銷售，帶來了 64.9 億美元的營收。Alphabet 沒有公布在其他收入方面的細項，但是該公司曾在一年前表示，雲端計算服務為其帶來了 10 億美元的收入。

Alphabet 在第 4 季時，花費了 68.5 億美元投資在 Google，高於去年同期的 38.1 億美元。從 2018 年全年度來看，資本支出幾乎多了快一倍，達 254.6 億美元。而營業利潤率，則是從去年的 24% 降為 21%。

而該公司的首席財務長 Ruth Porat 在財報公布後表示，「今年的資本支出將會大幅度放緩」。

華爾街分析

站在穩固且安定的廣告業務基礎上，Google 不計成本的開發 AI 等技術，將事業版圖擴展到目前的規模。美國的調查公司，eMarketer 認為，2019 年全球的網路廣告量，Google 將會占有 3 成。

Arete Research 分析師 Richard Kramer 表示，「Google 的營業利潤率急降」。他也表示，「Google 有大筆的現金可用來投資，而 70 億美元是一筆龐大的資本支出」。

Alphabet 的公司股價在過去 6 週內上漲了 17%，在盤後交易下跌了約 2.9%。