提升電池製造及組裝技術 特斯拉2.18億美元收購Maxwell Technologies

特斯拉 (TSLA-US) 週一 (4 日) 表示，計劃以 2.18 億美元收購能源技術公司 Maxwell Technologies (MXWL-US)。

特斯拉將以全部換股方式以每股 4.75 美元的價格收購該公司 4590 萬股股票。這筆交易比 Maxwel 週五每股 3.07 美元的收盤價溢價 55%，並且估值約為 2.18 億美元。

特斯拉在聲明中表示，「我們一直在尋找對業務有意義的潛在收購，並支持特斯拉加速世界轉向永續能源過渡的使命。」

Maxwell 生產超級電容器，這是一種可以存儲並快速提供大量能源的設備。特斯拉 CEO 馬斯克是電動車技術的粉絲。馬斯克過去曾表示，這項科技可能比電池更可能成為電動車技術突破的源泉。馬斯克甚至曾在推特上說過他曾計劃在史丹福大學對此進行研究。

Maxwell 還擁有製造電池組件的流程，該流程的效率明顯優於目前業內常用的組件。

Oppenheimer 分析師 Colin Rusch 在報告中表示，即使與目前市面上最好的電池製造方法相比，這個流程也可以顯著降低電動車的生產成本。

Colin Rusch 在報告中指出，「由於特斯拉致力於降低電動車價格以在能夠保持毛利率的同時擴大其市場普及率，因此電池成本、重量和性能將是關鍵驅動因素。」

Colin Rusch 分析，Maxwell 在製造方面的知識產權「加上其超級電容器技術的應用，似乎可能成為推動特斯拉電池組裝設計和性能不可或缺的一部分，特別是在依賴制動再生能源以實現系統經濟性的重型車輛上。」