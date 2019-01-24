大型網路股Alphabet最看俏！德意志銀行：趁財報公布前快買

德意志銀行看漲谷歌母公司 Alphabet (GOOG-US) (GOOGL-US)，投資者可趁下個月初財報公布前進場。

德意志銀行網路分析師 Lloyd Walmsley 重申其「買進」評級，預估 Alphabet 將公布營收優於預期。

根據 Lloyd Walmsley 週三發布的報告顯示，「在所有我們追蹤的大型網路股中，Alphabet 定位最有利自第四季財報中受惠。我們將趁該公司發布財報前，增持一些，有鑑於該公司第四季營收和全年的 Factset 共識預期太保守，且我們認為人工智慧和機器學習 (AI/ML) 可以推動廣告表現和中期營收成長。」

Alphabet 的普通 C 股 (GOOG-US) 週三上漲 0.5% 至 1075.57 美元。分析師略調降其目標價，自 1350 美元降至 1300 美元，主張近期網路產業估值受壓迫。

Alphabet Class C

該分析師調升 Alphabet 第四季谷歌網站營收預估，自 266.8 億美元升至 268.9 億美元，FactSet 共識預期為 267.8 億美元。

他引用了 Adobe Analytics 的最新數據，顯示美國電商支出在歲末假期間的年率成長近 18%。

Walmsley 報告指出，「電商銷售不斷成長，而谷歌一直是主要受益者，除了核心搜尋業務，谷歌還推出更多有效的廣告活動，以支撐其電商廣告產品套件。」

根據谷歌網站，Alphabet 預計 2 月 4 日盤後公布去年第四季財報。