本週操盤筆記 (0204-0208)

1. 聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 發表談話 + 答媒體問：

本週四 (7 日) Fed 主席鮑爾將前往里奇蒙 Fed 分行發表演講，市場密切關注，Fed 在 1 月美國非農新增就業激增 30.4 萬人之後，鮑爾是否可能再次發出鴿派表態。

此前 Fed 1 月利率會議，遭市場廣泛視為 Fed 政策已轉至鴿派，因 Fed 在 1 月份的利率會議上表示，隨著美國經濟不確定性增加，未來 Fed 將對升息保持耐心，甚至 Fed 並承諾，Fed 雖將繼續維持每月 500 億美元的縮表規模不變，但 Fed 願意根據根據「未來經濟和金融市場」之狀況，調整縮表步伐，華爾街分析師廣泛認為，這是 Fed 自去年 12 月會議的鷹派表態之後，首度出現的重大「轉鴿」訊號。

但在 Fed 1 月利率會議「放鴿」後不久，隨後發布的美國 1 月非農就業卻意外地新增 30.4 萬人，且寫下非農連續 100 個月正增長，創下史上最長增長週期，顯示美國經濟仍是穩健，市場經濟學家質疑，在當前美國經濟仍強勁的當口，Fed 過早轉鴿放緩升息，恐怕會有政策失誤之風險。

一派市場經濟學家分析，目前 Fed 恐怕已面臨了進退兩難的局面，因 Fed 已向市場丟出「美國經濟不確定性增加，未來 Fed 將對升息保持耐心」的聲明，但 1 月非農卻繳出了亮眼的成績單，雖然受到美國政府關門，Fed 難以收集經濟數據，但 Fed 確實嚴重錯估了當前的美國經濟情勢。

一派經濟學家認為，Fed 未來恐怕有陷入「被動式升息」之風險，即 Fed 可能被動地受到發布後的經濟數據所推升而升息，並非是預期經濟數據良好而提早升息，在這個場景之下，Fed 將失去央行貨幣政策應當走在經濟預期之前的前瞻意義。

2. 澳洲央行 (RBA) 2 月利率會議：

本週二 (5 日) 澳洲央行將公布 2 月利率決議，目前市場預期，澳洲央行將維持基準利率隔夜現金利率 (O/N Cash Rate) 在歷史低點 1.5% 不變，上月澳洲央行曾表示，澳洲目前仍需維持低利率政策，以支撐澳洲經濟復甦。

由於澳洲大宗出口之原物料與中國經濟高度相關，故在本輪中國經濟放緩的衝擊下，澳洲經濟也已連帶受到重創，凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家即預期，在 GDP 增速疲軟以及通膨預期較弱的環境下，估計澳洲央行估計在 2019 年下半之前，都將維持利率在 1.5% 水平不變。

3. 德國公布綜合、服務業 PMI：

本週身為「歐洲經濟火車頭」的德國與整體歐元區都將公布 1 月綜合 PMI 與服務業 PMI，而此前德國公布 1 月製造業 PMI 為 49.9，是創下 50 個月新低，同時亦刷下近四年來首見跌破 50 的景氣分水線之紀錄，市場經濟學家預期，德國 1 月綜合 PMI 表現估將十分疲軟。

市場經濟學家分析，在目前美歐貿易摩擦、歐洲汽車新排放標準上路等壓力之下，皆已嚴重衝擊德國製造業的訂單需求，直接導致了德國的經濟降溫，再加上法國黃背心運動打擊了法國旅遊和服務業，歐元區 2 大經濟體的負面影響，可能令歐元區 Q1 GDP 成長率不容樂觀。

4.Google 母公司 Alphabet 公布財報：

Google 母公司 Alphabet 將於週一 (4 日) 美股盤後，即台北時間週二 (5 日) 清晨公布最新一季財報，此前 Alphabet 公布 Q3 財報營收成長 24% 至 337.4 億美元，是小幅低於市場預期的 340.4 億美元，但淨利是比去年同期大增 37% 至 91.9 億美元，落在 Alphabet 財報的歷史高檔區間。

而目前華爾街除了關注 Alphabet 的營收與淨利表現以外，華爾街分析師亦高度關注 Alphabet 的其他投資項目如自駕車 Waymo 與雲端平台事業，野村證券旗下研究機構 Nomura Instinet 分析師 Mark Kelley 在今年初的一份研報上即提到，估計 Alphabet 今年其他投資將吸引更多市場目光，因 Waymo 與雲端平台此二大事業群正日趨成熟。