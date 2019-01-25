美國擬對委內瑞拉祭制裁 供給疑慮帶動油價走揚

美國有意對委內瑞拉祭出經濟制裁，導致原油供給疑慮升溫，今 (25) 日油價走揚。
台北時間週五下午 4 點 25 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.62%，至每桶 61.47 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.94 %，至每桶 53.63 美元。
近年來，委內瑞拉經濟低迷、通膨飆升，累計已有數百萬民眾出走國外；外界多認為，總統 Nicolas Maduro 的錯誤政策，是造成經濟危機的主因。
本週三，委內瑞拉國會及反對派領袖 Juan Guaido，自行宣布出任「臨時總統」，且隨即獲得美國總統川普及多個鄰國承認；而國家領導人「鬧雙包」的情形，也讓委國政局更加動盪。
不滿美國承認 Juan Guaido 作為國家領導人的正當性，Nicolas Maduro 宣布與美斷交，要求美國外交官於 72 小時內離境。
華府當局則透露，為阻斷 Nicolas Maduro 的資金來源，並確保委內瑞拉的石油收入，可由 Juan Guaido 掌握，美國可能會對委國原油出口實施制裁。
上述消息使供給疑慮升溫，帶動油價走揚；但巴克萊 (Barclays) 於最新報告中指出，美國原油產量續增，可望抵銷委內瑞拉供給中斷，造成的影響。
2018 年，美國原油產量平均每天增加逾 200 萬桶，來到每日 1190 萬桶，創下新高。