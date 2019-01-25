美國擬對委內瑞拉祭制裁 供給疑慮帶動油價走揚

美國有意對委內瑞拉祭出經濟制裁，導致原油供給疑慮升溫，今 (25) 日油價走揚。

台北時間週五下午 4 點 25 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.62%，至每桶 61.47 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.94 %，至每桶 53.63 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

近年來，委內瑞拉經濟低迷、通膨飆升，累計已有數百萬民眾出走國外；外界多認為，總統 Nicolas Maduro 的錯誤政策，是造成經濟危機的主因。

本週三，委內瑞拉國會及反對派領袖 Juan Guaido，自行宣布出任「臨時總統」，且隨即獲得美國總統川普及多個鄰國承認；而國家領導人「鬧雙包」的情形，也讓委國政局更加動盪。

不滿美國承認 Juan Guaido 作為國家領導人的正當性，Nicolas Maduro 宣布與美斷交，要求美國外交官於 72 小時內離境。

華府當局則透露，為阻斷 Nicolas Maduro 的資金來源，並確保委內瑞拉的石油收入，可由 Juan Guaido 掌握，美國可能會對委國原油出口實施制裁。

上述消息使供給疑慮升溫，帶動油價走揚；但巴克萊 (Barclays) 於最新報告中指出，美國原油產量續增，可望抵銷委內瑞拉供給中斷，造成的影響。

2018 年，美國原油產量平均每天增加逾 200 萬桶，來到每日 1190 萬桶，創下新高。

巴克萊將 2019 年布蘭特原油價格預測，從先前的每桶 72 美元，下修至 70 美元。