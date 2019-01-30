曾引爆金融危機的槓桿貸款 4個月來資產流失16%

引爆上次金融危機，並極可能再度重現新危機的槓桿貸款 (leveraged loan)，隨著投資人爭先恐後的退出市場並且成交量逐漸枯竭，這些貸款顯示出接近危機的跡象，也連帶爆發抵押貸款憑證 (CLO) 出現壓力。

Refinitiv 的 LPC 團隊 29 日公布數據顯示，追蹤資產負債表和信貸不良企業發行債券的共同基金，過去 10 週已經出現 180 億美元的資金流出，其中包括截至 1 月 23 日最近一週的 9.49 億美元。

從整體角度來看，這些基金目前總資產為 1480 億美元。在 9 月達到峰值 1750 億美元後，投資人已撤出 16% 的資產。

企業債的表現其實是不錯的：根據晨星公司統計，作為一個基金類別，銀行貸款 2019 年以來勉強維持 2.2% 的回報率，雖然遠低於大多數其他基金類別的表現，但至少是正值。

然而，在部分有關潛在風險的高調示警後，投資人似乎變得有些心慌。

例如，前聯準會 (Fed) 主席葉倫 12 月表示，現在擁有約 1.3 兆美元資產的槓桿貸款產業是一個風險高到足以加劇經濟衰退的領域。對債務進行評級的穆迪投資者服務公司 (Moody's Investors Service) 表示，契約質量，也就是銀行和投資人在貸款上所能獲得的保障，已降到歷史最低點。

隨著警訊的陸續發布，尋求資金的投資人和企業都退出了市場。

據 Refinitiv 統計，12 月共同資金流出量僅在去年 12 月就達到 154 億美元。該公司的 LPC 團隊對市場參與者進行調查後，發現它們推估今年的發行量將會疲軟，大多數人預計發行量將在 900 億至 1100 億美元間。據 LeveragedLoan.com 資料，這將較 2018 年大幅下降，因為僅在 2018 上半年發行量就達 2740 億美元。

該產業的主要風險點是證券化，或將貸款捆綁到諸如擔保貸款憑證 (Collateralized Loan Obligations, CLO) 等產品中。

葉倫特別提到這種危險性，指 CLO 產業的槓桿貸款看起來很像導致金融危機的次級抵押貸款產品。華爾街向尋求殖利率的投資人出售 CLO；在危機期間，證券產品變得模糊不清，投資人很難理解他們到底持有什麼東西。證券化問題引發了信心下降，導致金融市場流動性枯竭。

Refinitiv 表示，去年 CLO 發行量創下 1280 億美元的新紀錄，儘管 12 月市場下滑至 2 年來的低點。

最後一個問題是 Fed。

較高的利率使產品更具吸引力，但最近幾天 Fed 官員對升息的步伐變得諱莫如深。Refinitiv LPC 表示，Fed 今年可能會再升息的可能性，是該產業面臨的另一個問題。