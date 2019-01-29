每出現亂象 美國總是搞制裁 這次鎖定委內瑞拉

美國週一對委內瑞拉國營石油公司進行制裁，要對委國飽受爭議的總統馬杜洛 (Nicolas Maduro) 施加沉重壓力。

財政部長梅努欽 (Steve Mnuchin) 與國家安全顧問波頓 (John Bolton) 週一下午在白宮簡報室宣布，對委內瑞拉國營石油公司進行制裁。波頓說，此一措施將凍結 70 億美元資產，未來一年損失的總資產將逾 110 億美元。

梅努欽說：「美國正鎖定那些該為委內瑞拉悲慘落後負責的人。委國國營石油公司是委國官員與商人貪贓枉法的工具。今日處置該公司有助阻止馬杜洛進一步轉移委內瑞拉的資產，為委國人民保護好這些資產。」

梅努欽說，這項制裁將立即生效。美國企業購買委內瑞拉石油的付款，將流向凍結的帳戶。美國官員說，這些資金僅會釋出給合法的委內瑞拉領導人。

這項原油制裁是川普政府最新也是最重的施壓措施，目標在將馬杜洛趕下台。川普總統上週承認委內瑞拉反對派領袖瓜伊多 (Juan Guaido) 為委內瑞拉的合法過渡總統。美國也持續對馬杜洛施壓，要其下台。

在繼查維茲擔任委內瑞拉總統後，馬杜洛引來了一波經濟與政治危機，通貨膨脹飆漲，失業率竄升，還有大批難民流離失所。

波頓在宣布新的制裁後，再度敦促委內瑞拉軍方唾棄馬杜洛，承認瓜伊多的合法性，並說美國將盡一切努力，直到馬杜洛將權力轉移給瓜伊多。

預期週一宣布的行動，對美國汽油價格的衝擊，要較全面禁運來得小。