蘇揆要求加強以房養老 金管會喊遇到兩大瓶頸

為因應我國邁入「高齡社會」，並為普及弱勢者的金融服務需求，金管會今 (31) 日向行政院長蘇貞昌提出普惠金融報告後，蘇貞昌要求加強「以房養老」政策，對此，金管會坦承，推動以房養老目前遇到兩個瓶頸，一是觀念障礙，二是以房養老方案最多 30 年，若 30 年屆滿，長者還需要房子時，目前還未研議出方案。

為提升高齡者經濟自主能力，金管會鼓勵銀行適度調整資源配置，自 2015 年 11 月開始開辦以房養老貸款業務，截至去 (2018) 年底承作件數計 3069 件、核貸額度約 170 億元。

除了以房養老，為建構弱勢族群的保險安全網，金管會擴大微型保險承保範圍並明定家庭成員範圍，以避免業者認定標準不一致，至去年底累積承保人數逾 62.7 萬人，總累積承保保額逾 2042 億元。

其他的普惠金融還有為推動偏鄉金融服務普及，金管會放寬銀行業於偏鄉設置分支機構的條件限制，且可隨時提出申請，目前銀行業於偏鄉設置分支機構計有 44 處；並請銀行業自 2012 年起於新設或汰換 ATM 時，應優先設置符合輪椅民眾使用的無障礙 ATM 機型。

至去年底，符合輪椅者使用的無障礙 ATM 共 26412 台，已達全體 ATM 之 90%，符合視障者需求的語音 ATM 共計 1259 台。

其中針對以房養老，蘇貞昌要求加強該政策的推動，他說，目前全國銀行據點遍布，且「以房養老」措施設計與做法都良善也可行，請金管會主動推動普及此一措施，讓最需要者能得到社會的正義或溫暖。

據金管會統計，目前有 12 家銀行承辦以房養老業務，其中，前三名分別是：合作金庫、土地銀行和華南銀行，承作數量上還有增加空間。

金管會坦言，目前推動以房養老遇到兩個瓶頸，最主要的還是「觀念障礙」，要改變民眾觀念不易，因為許多長輩還是會想要把房地產留給子孫，一旦房屋拿去抵押，最終將喪失繼承權，因此現在設計未來子女有錢償還銀行貸款時，就可以拿回房屋的選項。

此外，以房養老方案最多 30 年，但現代人長壽，萬一 30 年後以房養老機制喪失時，長者還是需要房子居住，這方面金管會還要再看看要怎樣研議。