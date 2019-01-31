差點被淘汰的收費員 如何成為萬中選一的暖心業務？

文●何楷平

十二月中旬，冷氣團報到，台北低溫下探十六度。這一天，國泰人壽永和分公司行銷總監楊玉蘭，和她的保戶葉媽媽，來到位於仁愛路國泰人壽總公司的一樓會客室。兩人彷彿劉姥姥進大觀園似的，一臉新奇。

「昨天伊還有來溫刀（我家）練習吶！」像是在講自家女兒的事，台語流利的葉媽媽，冷不防地爆了楊玉蘭的料，「謀啦，第一次有記者這麼正式採訪我，當然要好好準備一下，」楊玉蘭笑笑回應，轉身對記者說，「我和葉媽媽都很期待，妳看，葉媽媽一早就把頭髮 sedo（打理）尬加尼水！」兩人相視而笑。

採訪過不少頂尖業務，和其他人比起來，楊玉蘭有著截然不同的氣息；沒有一絲不苟的套裝和跟鞋，沒有賣弄業績數字的油腔滑調，她看起來非常平凡，平凡到就像每天出門都會遇到、然後總忍不住想聊上幾句的鄰居阿姨。

這反倒令人更好奇了，畢竟，她可是從近六萬名國泰人壽業務員中，第一位被總公司推薦「最有溫度的業務員」並接受本刊採訪的人。

收費員成功轉型

保戶：只有她講的我聽得懂

入行二十一年的楊玉蘭，原本只是國泰人壽的收費員，後來配合公司制度轉型成為業務員。一開始，楊玉蘭只負責到葉媽媽家收保費，後來葉媽媽的業務員離職，楊玉蘭便主動爭取接下保單。

「我跟葉媽媽說，一定要趕快把醫療的部分補足。」楊玉蘭發現，葉媽媽只有一張二十萬元保額的終身壽險，一張醫療險都沒有；而當時葉媽媽已經六十四歲了。

葉媽媽六十八歲那年，確診罹患腎臟癌，開刀住院一週，前後花費近四十萬元。那段期間，楊玉蘭不但經常赴醫院探望，也陪著一個人住的葉媽媽回診、掛號。

「楊小姐真的很專業，其他人講保險我都聽不懂，只有楊小姐講的我聽得懂，而且還能把她講的講給別人聽，」葉媽媽對楊玉蘭讚譽有加，「還好有她，後來開刀花的錢，保險都幫上忙了。」

原來，在六十五歲門檻即將到來的前一刻，楊玉蘭說服葉媽媽投保癌症險；而這筆四十萬元保險理賠，也讓葉媽媽徹底放下心防，「前幾天我還去葉媽媽家拿魯肉、炒米粉，她做的菜真的很好吃，」楊玉蘭經常到葉媽媽家串門子，甚至連她的拿手菜都倒背如流，「謀啦，就多做一點，逗陣呷（一起吃）啊！」兩人相識近二十年，互動幾乎就像母女一樣。

堅持賣醫療險

有錢買 沒錢更該買

楊玉蘭待人隨和，但她對三件事非常堅持。一是堅持賣醫療險，「醫療險，有錢趕快買，沒錢更要買；你說你沒錢，那你更沒有理由拒絕我。」楊玉蘭說，醫療險沒有想像中好賣，會買的人都買了，沒買的人不想買，「當客戶還是一張白紙、沒有病例紀錄（既往症），是最容易買到醫療險的時候，」但也因為身體多半都還很健康，這種客戶反而更難被說服投保。

不只如此，醫療險要是賣出去了，還可能很麻煩；萬一保戶申請理賠時，拿到的保險金不如預期，甚至可能反過頭來怪罪。

不好賣、賣了又很麻煩，那為什麼還堅持要賣？

「我覺得好有成就感。」簡單一句話，道出楊玉蘭入行二十一年以來不簡單的堅持；在堅持賣醫療險這件事上，楊玉蘭的成就感，不是來自賣出多少件、累積多少客戶、業績衝到第幾名，而是堅持做一件對的事情，這一件事，足以扭轉一個人或一個家庭，差點就要崩垮的人生。

被保戶「開除」

她把慘痛教訓 變求知動力

楊玉蘭的第二個堅持，是「不懂的事，非要搞懂才肯罷休」。而這個堅持的背後，其實來自被保戶臭罵的慘痛經驗。

「那是我入行以來，最挫折、最難過的事，」那時的楊玉蘭入行三年，還是個業務菜鳥，被保戶的七個女兒臭罵了三十分鐘，「她們把我罵得非常難聽，到現在我都還記得……，」究竟講了哪些話，楊玉蘭也說不出來；但從她欲言又止的樣子，看得出她是真的被那些話傷到了。

前因後果是這樣的。這位保戶的老婆（被保險人），因為糖尿病嚴重到只能臥床，符合豁免保費的啟動條件；但當時的楊玉蘭並不清楚這項權益。當保戶輾轉得知權益受損，一氣之下便把楊玉蘭叫到家裡，然後當場把她「開除」，將保單全轉到另一位業務員底下。

「我回家哭了好幾天，」深知是自己的疏忽，楊玉蘭沒有怨言。從那天開始，她告訴自己「所有挫折都不能白費」，楊玉蘭將委屈轉化為行動力，遇到無法回答客戶的問題，她一定親自詢問總公司的商品部、理賠部，絕對不含糊帶過。如今，早已是資深老鳥的楊玉蘭，遇到問題依舊會「死纏爛打」，直到得到答案為止。

還有一件事，楊玉蘭很堅持，那就是客戶的保單，絕對不能隨便停效。

比保戶多一份堅持

為家屬守住死亡保險金

雖然一直相信「保險能夠幫助人」，但直到楊玉蘭入行第五年，她才真的深刻體會這句話的意思。

曾經有一位客戶，當初看在人情的份上，跟楊玉蘭投保一張終身壽險。「林老闆是做砂石廠的，有三個小孩，老婆是家庭主婦，一家五口全靠他養。」因為家裡欠債一千多萬，林老闆賺來的錢，除了養家，還要還債。

投保第三年，因為資金周轉不靈，林老闆繳不出保費，想把保單停掉。「我說千萬不行，這些保障都是為了你孩子的！」在楊玉蘭的堅持下，林大哥點頭用保單貸款，暫時紓緩保費壓力，但保障仍持續有效。

半年後，楊玉蘭接到一通電話，「我弟弟是不是有和妳買保險？」是林老闆的哥哥。「對啊，他有買壽險，怎麼了嗎？」沒頭沒尾地問，楊玉蘭一頭霧水。

「他死了。」林老闆在下班回家途中，不幸遭拖板車撞上，人送到醫院時已沒呼吸，經搶救後還是回天乏術。

「我覺得怎麼可能！我幾個禮拜前才碰面的人，怎麼就這樣走了！」楊玉蘭說，她當下頭皮發麻，回過神來已經是好幾個小時以後的事。

「還好我有堅持，而且我的堅持，真的幫助了他們。」林大哥的案子，後來理賠四百萬元保險金。而正是楊玉蘭當初一念之間的執意，才接住了差點墜落谷底的林家遺孀一家四口。

平凡中自有不凡之處，轉眼間，默默無名的收費員楊玉蘭，已是公司最優秀的壽險顧問之一；而推動她前進的，是堅持不妥協的「任性」和堅決不放棄的「韌性」。

「永遠比客戶多一份堅持」是入行二十年的楊玉蘭，歷經各種挫折而淬鍊出的智慧。二十年如一日，相信下一個二十年，她依舊能做「保障的守護者」，為保戶的家庭和人生，堅持下去。

來源：《現代保險雜誌》 361 期

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