台股上沖下洗 小股民何去何從？ 讓你的錢24小時都在賺

撰文: 編輯部

「滿天都金條，要抓哪一條？」剛開始進行海外投資，該如何選擇進場標的，的確不容易，因為世界主要國家股市「都很大」！其實，只要看懂指數，挑選標的並不難。

我剛踏入社會時，因為工作收入有限，閒暇時最大的興趣就是閱讀各種財經刊物，希望靠著微薄的積蓄，從投資股市中累積自己的財富。一段時間下來，雖然投資報酬率尚可，但市況不佳時，很難找到逆勢上揚的投資標的，只能「靜候落底」，然後「靜觀其變」，心中充滿了無奈。

偶然在雜誌上看到銀行引進一種新的投資方式，用少少的錢就可以投資海外，讓「你的錢，24 小時都在賺錢」，這個標題讓我眼睛為之一亮，這種方法就是「定期定額投資」，標的是跨出國界的海外基金，終於有更多的選擇，可以解決谷底期動彈不得的痛苦！

我持續研究且投資海外市場，讓資金運用更有效率，而且台股受國際股市，特別是美股、陸港股的影響越來越深，「從世界看台灣」常可以領先市場一步，於是便增加更多的時間在國際財經領域。

搞懂美陸股市

接軌世界脈動

不過，「投資美股，就是投資全世界。」這個想法到底對不對？在全球品牌價值 10 大排行榜中，美國企業就占了 8 名，其中許多屬於未來趨勢型的產業，相較於台股缺乏指標性企業，投資美股更有機會跟上世界經濟脈動。

美國是地表上第一強國，在各產業都存在重量級的企業，富比士（Forbes）雜誌公布的 2018 年全球品牌價值 100 強排行榜，16 個入榜的品牌國家中，美國拿走 54 個席位，可以看出其企業的重要性。因此投資美國股市，確實可以囊括不同產業領域的龍頭廠商，只是詳細觀察，還是會有其特色的區塊。

另外還有一個受矚目的投資區域，那就是中國。陸股的漲跌迅速，而且與台股連動程度越來越高，了解陸股逐漸成為資深投資人的重要功課。只是，剛開始看到中國上市公司的名稱一定會眼花撩亂，因為很多企業光看名字看不出個所以然，一時之間不知從何研究起。其實最好的方式，還是依照產業分類，就能避開對公司名稱不了解的煩惱。

來源：《Money 錢》 2019 年 2 月

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