緩和貿易戰 中國加速審理外商投資新法

在中美貿易談判登場之際，被視為中國擴大市場開放的外商投資法（草案）於 29 日、30 日加速在北京進行二讀立法。該審議稿規定，將外國投資人視為中國公司平等對待，彰顯中國進一步擴大開放的決心。

這是中國人大常委會於 1 月底完成一讀程序後，相隔一個月再次進行二讀審議。這是第十三屆中國人大常委會組成以來第二次專門加開的常委會會議，可以想像這個議題意義重大，更凸顯出在中美貿易戰下，中國極欲加速趕在 3 月「兩會」時，完成該法的立法程序。

專家表示通常中國法律從起草到批准通過，在全國人大需要兩至三年的時間。現在，中國政府的動作很明顯就是希望在 3 月份「兩會」期間通過這部法律。

圖: 中新網

目前在審的外商投資法備受國際矚目，主要是中國商務部藉此法回應美國、歐盟等國家所關注的不公平貿易指控。

外商投資法強調對外商投資將實行准入前國民待遇加負面清單的管理制度，除了保護智慧財產權外，特別加入不得利用行政手段強制技術轉讓、外商投資企業平等參與標準化制定、公平競爭參與政府採購等。

而外商資投法實行後，將代替過去的外資三法，意味著「中外合資經營企業法」、「外資企業法」、「中外合作經營企業法」將同時廢止，成為外商投資的唯一遵行法律。根據中國商務部統計，受影響的外商投資企業累計達 95 萬家，實際利用外資累計超過 2 兆美元。

即使中國方面加速審核外商投資法，但外商圈仍有擔憂的聲音傳出，例如法案中的文字描述過於模糊，未來立法後可能讓中國有許多解釋空間，甚至這些模糊地帶被用來不公平的對待外商。

特別的是該法案中允許中國政府為「公眾利益」而徵收外商投資，但何謂「公眾利益」沒有明確界定。此外，法案中也明訂針對「影響或可能影響國家安全的外資進行安全審查」，這同樣有很大的模糊地帶，讓中國政府藉由國家安全設置更多障礙。