去年第四季中國IT平均薪資最高 北京、上海平均招募薪資破萬

中國網路人力銀行 BOSS 直聘公布「2018 第四季人才吸引力報告」，內容顯示，進入年底招聘求職淡季，2018 年第四季人才需求漲幅出現下滑，年增率 21.8%，季增率 14.5%，數據較 2018 年第一季 (年增 40%)、第二季 (年增 40.8%、季增 44.8%) 均有所減緩。

薪資方面，2018 年第四季中國 50 個重要城市白領平均月薪達人民幣 8317 元，而第一季～第三季分別為，人民幣 8533 元、8226 元、8221 元。

第四季北京以平均月薪人民幣 12011 元排名第一；上海則是第二個平均薪資破萬的城市，達人民幣 10675 元；深圳、杭州緊跟其後，平均月薪逼近萬元人民幣大關。

不過，在人才吸引力指數排名上，北京超越杭州重回第一，杭州則排名第二，深圳則以些微差距超越上海，排名第三。

報告指出，許多產業和城市的招聘薪資出現明顯不同程度漲幅，表示人才市場薪資回溫，企業開始進行人才儲備的心態。

而在調查的十大產業中，IT 軟體成為第四季人才吸引力指數最高的產業，季增 71.8%；互聯網和教育培訓產業人才吸引力指數則維持在二、三名，但以指數數值來看均呈現小幅下降。

圖: BOSS 直聘

報告指出，2018 年第四季，在日益激烈的技術競爭浪潮下，AI 和數據科學相關的前緣技術類職位保持著極高的人才吸引優勢，大部份的高薪職位都屬於這類專業技術，其中，推薦算法、架構師和數據架構師為平均月薪最高三個職位，分別達人民幣 33570 元、30510 元和 29623 元。

若從十大產業來看，IT 產業平均薪資最高，也是唯一一個產業平均薪資破萬的產業，達人民幣 10490 元。分居二、三名的則是金融業及專業服務，但兩者平均薪資差距已逾人民幣 1000 元。

圖: BOSS 直聘

整體來看，2018 年第四季，平均招聘薪資最高的十個產業已普遍呈現薪資回溫的趨勢。該報告指出，在大環境下，雇主的聘雇的傾向也逐漸從數量轉向質量。

針對近期市場流傳的互聯網業裁員話題，BOSS 直聘研究院指出，尚未觀察到短時間內該產業人才需求大規模下滑和人才流失的現象，目前該產業人才吸引力依然最亮眼。

