〈分析〉華為風波不斷 陸股「最全供應鏈名單」在這

華為昨 (24) 發布旗下首款 5G 晶片：天罡。根據華為介紹，該晶片支援 200M 頻寬，除了可以把 5G 基地台重量減輕近四分之一外，其運算能力將比之前推出的晶片強化約 2.5 倍。

同時，華為已完成 5G 全部商用測試，率先突破 5G 規模商用的關鍵技術。此外，華為已在超過 10 個國家布建 5G 網路，且在未來 12 月內將再成長 20 個國家。目前華為已出貨超過 2.5 萬 5G 基地台，而公司自估 5G 智慧手機將在今年 6 月份推出。

雖然華為近期負面新聞不斷，如歐美國家陸續禁用華為通訊設備，加上孟晚舟風波未平。不過華為營運腳步仍未停止，持續加強在 5G 領域的優勢地位。

華為營運前景也牽動著相關中國供應鏈業績起伏，以下列舉相關中國供應商，及其產品與股票代號，投資人可留意後續進展：

圖: 鉅亨網編彙

除上述公司之外，近期新加入的光弘科技 (300735)，主要負責智慧終端產品 (含智能手機在內) 和網路設備等；而春興精工 (002547) 主要為華為提供濾波器、雙工器、合路器、波導等產品，主要應用在 5G 的多頻合路、小基地台等；江豐電子 (300666) 則是掌握 7nm 技術節點用靶材的核心技術，正與華為進行 7nm 技術節點用靶材的評價事宜。

至於台灣方面，主要的供應商包含台積電、大立光、聯發科、南亞科、富士康、滬士電子、欣興電子、晶技等。