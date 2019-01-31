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美股盤後 – Fed高鴿美股飛揚 友達、聯電ADR含淚目送

圖：AFP
圖：AFP

週三 (30 日) 除了蘋果、波音財報利多加持外，聯準會明顯轉鴿的言論，無疑給市場打了顆定心丸，激勵美股四大指數歡慶開趴！

週三 (30 日) 美股四大指數表現：

  • 美股道瓊指數上漲 434.90 點，或 1.77%，收 25014.86 點。
  • S&P 500 指數上漲 41.05 點，或 1.55%，收 2681.05 點。
  • 那斯達克指數上漲 154.79 點，或 2.20%，收 7183.08 點。
  • 費城半導體指數上漲 35.51 點，或 2.87 %，收 1271.76 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊中僅美國 ADR 板塊收跌，友達與聯電財報不佳，引發賣壓出爐，ADR 雙雙大跌。受益於財報行情加持與美中磋商展開，科技、能源與原物料類股大漲。

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蘋果財報不如華爾街預期的差。(圖：AFP)

AMD 與蘋果財報消息激勵，引領尖牙股 (FAANG) 與半導體類股全面開漲。

蘋果 (AAPL-US) 飆漲 6.83%；Netflix (NFLX-US) 上漲 3.58%；臉書 (FB-US) 上漲 4.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 4.80%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 2.61%。

AMD (AMD-US) 飆漲 19.95%；美光 (MU-US) 上漲 2.27%；高通 (QCOM-US) 股價上漲 1.56%；Intel (INTC-US) 上漲 2.15%。繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 下修財測後，技術性反彈，上漲 4.40%。

台股 ADR 方面漲跌互見，聯電 ADR (UMC-US) 下跌 5.42%；友達 ADR (AUO-US) 下跌 2.23%；日月光投控 (ASX-US) 上漲 2.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.98%。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.89%。

受財報利多加持，阿里巴巴 (BABA-US) 飆高 6.34%，帶領中概股齊揚，百度 (BIDU-US)、京東 (JD-US)、騰訊控股 ADR (TCEHY-US) 皆收高。

企業財報消息，波音公布第四季獲利、營收與全年展望均大幅優於預期，波音 (BA-US) 週三股價收漲逾 6%。

華爾街分析

華爾街正處於最繁忙一週的關鍵時刻，美中新一輪談判開啟，重磅級企業阿里巴巴、波音、微軟、臉書、特斯拉接連公布財報，外加聯準會會議，投資人亦引頸期待週五 (2 月 1 日) 的非農就業報告。

FBB Capital Partners 研究主管 Mike Bailey 表示：「進入財報季時，市場情緒非常驚恐，蘋果財報或許是最好的例子。蘋果下修財測，市場拋售，現在蘋果有不錯的財報數字，儘管不是很好，但大家喜歡它。這就是整個市場的情況，他們說這個數字已經足夠好。」

本次聯準會政策會議如預期按兵不動，將基準利率目標維持在 2.25% 至 2.5 %，並視經濟和金融發展情況調整完成資產負債表正常化的任何細節。

Cresset Wealth Advisors 投資總監 Jack Ablin 表示：「聯準會似乎正在變得更依賴市場，而不是依賴數據。」

紐約 Yeshiva 大學經濟學教授與 Fed 前官員 James Kahn 表示：「與去年 12 月相比，Fed 立場產生相當大程度的變化，儘管這並不出人意料。去年底 Fed 稱要在 2019 年持續升息，短短六星期後，升息言論語帶保留，這相當不尋常。」

聯準會未如預期「提前縮表」，但強調在減少資產負債表將具靈活性。Wilmington Trust 首席經濟學家 Luke Tilley 點評道：「這裡有一個變化，他們願意將資產負債表用作貨幣政策工具。」

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