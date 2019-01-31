〈Fed唱鴿〉鮑爾：升息理由已減弱 美股一路飆高

在聯準會 (Fed) 週三 (30) 一如外界預期，維持利率不變後，主席鮑爾更指出：「升息理由已減弱。」。受此消息激勵，早因蘋果、波音財報加持開漲的美股一路飆高、美債殖利率下跌、美元受挫。

聯準會主席鮑爾在美東時間週三的新聞發布會上表示，升息理由已減弱，並指出他需要看到進一步升息的必要性。

由於波音和蘋果財報優於預期，美國股市週三全面開漲，而聯準會維持利率不變的消息傳出後，美股盤中一路飆升當日高點，道瓊指數盤中飆高逾 400 點；S&P500 上漲 1.3%； 那斯達克指數揚升約 1.7%。

道瓊指數走勢圖。(圖：investing)

聯準會 (Fed) 週三表示，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 對未來的利率變動都會抱持耐心，並表示在減少資產負債表的道路上具靈活性。

聯準會發布的一份聲明中提到，聯準會將保持耐心，因為它決定未來可能適合的聯邦基金利率目標範圍的調整，以支持強勁的勞動力市場和接近 2% 的通膨率。

另一份特別聲明提到了投資者一直關注的縮表問題。該聲明中寫道，聯準會將根據經濟和金融發展情況，準備調整完成資產負債表正常化的任何細節。

若經濟能確保承受比聯邦基金更為寬鬆的貨幣政策，Fed 很可能會準備變更資產負債表的規模和組成。

Fed 主席鮑爾轉鴿。(圖：AFP)

本次利率會議，聯準會已明顯轉鴿，自去年的逐步升息立場，隨著各種經濟數據出爐、川普不斷攻擊與市場反應之下，Fed 最新聲明中已刪除早前的「逐步」一詞，鮑爾更直言，升息理由已減弱。

展望今年，聯準會最初提出 2019 年將會出現 4 次升息，但在去年 12 月下修到 2 次。近期 Fed 公布的 12 月會議紀要，以及 Fed 官員近期演說皆顯示，聯準會將持續數月觀望的態度。

前聯準會 (Fed) 主席葉倫在本月中就拋出前瞻提到：「如果全球經濟下滑，並波及美國市場，我們很可能看到本輪升息循環的最後一次升息。」

瑞銀近期發布的「2019 年度展望」中指出，預計 2019 年聯準會僅會升息一次。在全球經濟放緩的情況下，市場將對聯準會與美政府政策更加敏感，預期聯準會縮表的「自駕」模式將會變更，今年美國僅升息一次。