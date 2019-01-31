〈財報〉微軟Q2營收低於預期 盤後挫逾3%

微軟 (MSFT-US) 週三公布第二財季 (12 月 31 日止) 財報，營收略低於預期，致使盤後下挫 3%。

微軟財報重要數據

每股純益：不含特殊項目 1.10 美元 vs. 1.09 美元 (Refinitiv 共識預期)

營收：年增 12% 至 324.7 億美元 vs. 325.1 億美元 (Refinitiv 共識預期)

各產品部門

Azure 雲端業務：營收年增 76%，與前季持平。 (微軟不公布確切數據)

Azure 僅次於亞馬遜 AWS，在在雲端基礎建設市場上排名第二。Bracelin 估計 Azure 本季營收 28.5 億美元，年率成長 74%，較前季下降。

根據 FactSet 調查的分析師預期，明日將公布財報的亞馬遜將公布 AWS 營收 73 億美元。

商用雲 (Commercial Cloud)：營收年增 48% 至 90 億美元。

該部門含 Azure 公眾雲、 Office 365 生產力軟件的商業訂閱、企業行動和安全產品，以及商用 LinkedIn 服務。

該單位營收年增 48%，也較前一季的年率 47% 上升。Bracelin 先前估計該單位年率成長僅 44.8%。

更多個人運算產品 (MPC)：營收 129.9 億美元 vs. 130.8 億美元 (FactSet 共識預期)

Windows 設備營收年率下降 5%，創 2 年多來最糟糕。但 Surface 營收年增 39% 至 18.6 億美元。

MPC 是微軟最重要的業務部門，包含遊戲、搜尋廣告、Surface 和 Windows。

生產力和商務流程部門：營收 101 億美元 vs. 100.9 億美元 (FdactSet 共識預期)

該部門含 Dynamics、LinkedIn 和 Office。

智能雲部門 (ICS)：營收 93.8 億美元 vs. 92.8 億美元 (共識預期)

該部門含 Azure、商用服務、SQL Server 和 Windows 伺服器。

微軟該季 Office 365 消費者訂閱數 3330 萬人，較第一財季的 3250 萬人增加。Xbox Live 第二財季每月活躍用戶 6400 萬人，也較前一季 5700 萬人增加。

微軟第二財季也宣布了一些值得注意的雲交易，包括 Gap 和 Walgreens。微軟也收購了 Glint 並改變 Edge 瀏覽器策略 (競爭產品為谷歌的 Chrome)。

分析師看法

KeyBanc 資本市場分析師 Brent Bracelin 表示，考量到英特爾、Juniper 和其他企業對於基建費用的評論，微軟投資者有理由擔心這對 Azure 的意義。

Bracelin 給予微軟買進的股票評級，他先前估計營收成長約 74% 或 28.5 億美元。

Bracelin 本週表示，未來 5 年內都不認為 Azure 能趕上亞馬遜 AWS，但如果 10 年後 AWS 仍是亞馬遜的一部分，恐怕會被 Azure 的規模超越。

Refinitiv 共識預期的第三季財測

每股純益：不含特殊項目 1.02 美元

營收：298.7 億美元

微軟今年迄今股價上漲約 4%。