〈財報〉Q4獲利多重逆風夾殺 特斯拉股價重挫

特斯拉週三 (30) 美股盤後公布最新財報，第四季財報獲利不如預期，並坦承 2019 年聯邦稅收抵免的減少將削減其電動汽車銷售，令投資人大失所望，拖累該公司股價盤後重挫。

特斯拉週三收漲 3.8%，但由於特斯拉獲利遜於華爾街預期，盤後交易一度下跌近 3%。

特斯拉股價走勢圖。

財報關鍵數據

調整後每股純益 EPS 1.93 美元，低於分析師預期的 2.20 美元；高於 2017 年同期的每股虧損 3.04 美元。

營收 72.3 億美元，高於市場預期的 70.8 億美元；高於 2017 年同期的營收 32.9 億美元。

特斯拉財報會議

特斯拉執行長馬斯克表示：「去年絕對是特斯拉歷史上最具挑戰性的一年，也是最成功的一年。」

特斯拉稱獲利受到多重逆風襲擊，包括中國零件進口關稅提高、旗下車款降價 2000 美元以抵抗聯邦免稅政策到期的衝擊等。

市場關注特斯拉是否能在短期內籌集更多資金，特別是因為該公司需要償還 3 月 1 日到期的 9.2 億美元債務。

特斯拉週三向投資者保證手頭有足夠的現金，該公司稱：「本季還有 2.3 億美元用於償還可轉換債券，但其現金已增加了 14.5 億美元。」

今年美國聯邦電動汽車稅收抵免逐步淘汰後，投資者一直密切關注特斯拉汽車盈利。特斯拉回應：「樂觀的目標是在今年第一季實現小額的 GAAP 淨利。」

展望未來，即使面臨全球經濟衰退，該公司應該在 2019 年看到更高的收入，因為它今年大幅增加了產量和交付量，

特斯拉也照慣例給予產能目標預期，預計 2019 年的汽車交付量將成長。

馬斯克表示：「預計加州超級工廠的 Model 3 產量預計將在今年年底達到每週 7,000 輛。除非中國上海工廠遭遇意外挑戰，否則特斯拉的目標是在 2019 年第四季至 2020 年第二季之間，Model 3 車款年產量將超過 50 萬輛。」

50 萬的年度產能目標，早前是預計在 2018 年實現。

華爾街分析

特斯拉近期正處於關鍵時刻，除了裁員消息外，特斯拉近期該公司傳出計畫減產 Model S 和 Model X 車型，並增加較平價 Model 3 型號電動車的產量外，特斯拉在今年美國聯邦電動汽車稅收抵免逐步淘汰後，還將面臨銷售困境。今年三月即將到期的 9.2 億美元可轉換債券也恐將衝擊特斯拉的現金流。

CFRA 分析師 Garrett Nelson 表示：「特斯拉產生強勁的自由現金流，這應會緩解與資產負債表相關的擔憂，在我們看來，這是本次財報帶來的最大利多消息。2019 年銷售前瞻略低於預期，但還未到市場早前預料的末日場景。」

高盛近期表示特斯拉正面臨需求下降的問題。

高盛稱：「裁員和獲利縮水的消息使得股價大跌 13%，如果是別家公司祭出裁員以削減成本的措施，一定會受華爾街青睞，但對特斯拉來說，這只是提醒華爾街一個事實：特斯拉車的需求恐怕正在減少。」

汽車情報網站 Edmunds.com 分析師 Jessica Caldwell 認為特斯拉將面臨艱難的一年 (2019 年)。

Caldwell 稱：「對於特斯拉來說，美國的情況確實不會比 2018 年末更好，創造利潤，創造性地因應生產挑戰並將平價版 Model 3 推向大眾是一個巨大的里程碑，但保持這種勢頭幾乎是不可能的。」

Caldwel l 表示：「其產品線將開始變得陳舊，並面臨來自奧迪、保時捷和捷豹的新競爭。」