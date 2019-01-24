〈特斯拉裁員〉特斯拉處於關鍵時刻 華爾街開槍股價狂跌

華爾街正密切關注特斯拉，近期多位華爾街分析師正在發布特斯拉的負面報告，除了關注特斯拉的銷售困境、裁員消息，還預料今年三月即將到期的 9.2 億美元可轉換債券將衝擊特斯拉現金流。

自上週五 (18 日) 特斯拉 (TSLA-US) 宣布裁員 7% 以來，該公司股價已重挫約 20%，甚至下修今 (2019) 年第一季獲利。

受到分析師降評與下調目標價的影響，特斯拉週三 (23 日) 股價開盤開低走低，跌幅逾 4%，盤中股價暫報每股 285.47 美元。

特斯拉股價走勢圖。(圖：invetsing)

特斯拉將在在一個多月內收到 9.2 億美元的可轉換債券，轉換成股票的價格為每股 359.88 美元，但特斯拉目前股價低於 300 美元。根據發給債券持有人的通知，特斯拉打算以現金和股票的形式支付票據，但目前股價越低，特斯拉需要支付的現金就越多。

高盛分析師 David Tamberrino 昨 (22) 日發布的一份報告提到：「美國聯邦電動汽車稅收抵免逐步淘汰和 Model 3 項目重組的因素，我們認為 2019 年將成為特斯拉及其股票另一波動的一年。」

David Tamberrino 分析：「最終，我們將繼續看到未來幾年的市場普遍預期下行趨勢 ，預計特斯拉股價也將隨之下跌。」

RBC Capital 分析師 Joseph Spak 將特斯拉股票評級下調至「賣出」後，目標價格也從每股 290 美元降至每股 245 美元。

Joseph Spak 認為：「特斯拉無法以 35,000 美元的價格出售 Model 3 車型並且成本需要下降，目前的估值已過高，特斯拉需要提供更清晰的長期前瞻指引。」