不再買手機？專家：iPhone轉成訂用式 蘋果就能顛覆產業

隨著手機替換週期越拉越長，蘋果最重要的營收來源 iPhone 的銷售就越來越萎縮。

但華爾街頂尖蘋果分析師 Toni Sacconaghi 週三表示，如果蘋果 (AAPL-US) 能為 iPhone 等消費性產品推出一套訂用計畫，他會調升蘋果股票評級。

Bernstein 資深科技研究分析師 Toni Sacconaghi 在財經節目上表示，「如果蘋果能把 iPhone 事業轉成一種訂用服務事業，並以某種方式將消費者現在的交易模式從買斷式轉為訂用式，我們認為這將創造不同的世界，而且我們認為此舉非常利多。」

Sacconaghi 指出，iPhone 的汰換週期是蘋果的「核心問題」之一，隨著智慧手機市場達到飽和，iPhone 的銷售也開始下降，消費者偏向等更久的時間才換機，蘋果第一財季公布，iPhone 銷售年減 15%。

雖然蘋果戮力說服交易者不要太擔心 iPhone 的銷售，而多聚焦它提供的服務，但 iPhone 在蘋果營收總額中占比超過 60%，其他成長中的服務事業占比僅約 13%。

BMO 資本市場分析師 Tim Long 提到蘋果的服務事業時表示，「這還不夠大，大眾希望不只看 iPhone 的表現，但我想最終仍是如此。」

Sacconaghi 認為，將 iPhone 和服務模式結合，這可以吸引更多投資者湧入該公司股票，「就算蘋果財報公布，我們 iPhone 有 4% 是以訂用計畫銷售出去，下一回提高到 6%，再下一回升至 8%，這就在華爾街傳出去了，我們也會讚美這點。」

Bernstein 的蘋果目標價 160 美元，評級是「符合市場表現」，週三收盤上漲近 7% 至 165.25 美元。

蘋果股價自發布財報以來就上漲，許多華爾街觀察者對蘋果財報均給予「優於原本恐懼的情況」的反應，但 Sacconaghi 卻還沒有對蘋果股打綠燈。

「我認為現在什麼也別作，因為近期內這估值不太吸引人，現在不是便宜到跳上跳下的水準。」

科技股加權的 Nasdaq 指數週三上升 2.2%。