出手時機太巧妙！沙國主權基金「對沖」特斯拉

英國《金融時報》週一 (28 日) 報導稱，持有 4.9% 特斯拉股份的沙烏地阿拉伯主權財富基金 (PIF) 已在摩根大通的協助下，於 1 月 17 日盤後為所持股權進行對沖安排。

近期特斯拉危機四伏，除了 1 月 11 日執行長馬斯克 (Elon Musk) 創辦的 SpaceX 公司日前宣佈裁員 10% 過後，1 月 18 日特斯拉還宣布裁減 7% 員工，以因應縮減成本與重組計劃。1 月 17 日沙國主權基金卻進行對沖特斯拉股票，出手時機點安排得可謂恰到好處。

特斯拉即將在美東時間週三 (30 日) 公布去年第四季財報，如今對沖消息傳出亦引人遐想。該報導稱，沙國主權財富基金完成對沖後，PIF 雖仍持有上述股份，但無論屆時股價有任何波動，對投資組合的影響將很有限。

去年鬧得沸沸揚揚的特斯拉私有化，沙國主權財富基金成為重要頭條新聞之一，特斯拉執行長馬斯克 (Elon Musk) 計劃將特斯拉私有化的過程中，據悉與沙國主權財富基金接觸不斷，但最終尚未談妥正式合作，就被馬斯克無預警推文爆雷，最終合作計畫無疾而終。

事實上，特斯拉近期正處於關鍵時刻，除了裁員消息外，特斯拉近期該公司傳出計畫減產 Model S 和 Model X 車型，並增加較平價 Model 3 型號電動車的產量外，特斯拉在今年美國聯邦電動汽車稅收抵免逐步淘汰後，還將面臨銷售困境。今年三月即將到期的 9.2 億美元可轉換債券也恐將衝擊特斯拉的現金流。

高盛分析師 David Tamberrino 近期發布的一份報告提到：「美國聯邦電動汽車稅收抵免逐步淘汰和 Model 3 項目重組的因素，我們認為 2019 年將成為特斯拉及其股票另一波動的一年。」

Needham 分析師 Rajvindra Gill 本週表示，特斯拉的毛利率將在 2019 年落至 19.6 %，營收成長將從 2018 年的 84% 下降至 2019 年的 23%。

沙國主權基金對特斯拉股份進行對沖安排的消息傳出，特斯拉 (TSLA-US) 週一股價一度下跌 1.5%，爾後收斂跌幅，過去 12 個月跌幅 15%，大於同期 S&P 500 7% 跌幅和道瓊指數 6.9% 跌幅。