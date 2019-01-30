歐股盤前─市場聚焦美中貿易談判 指數期貨漲跌互見

中國國務院副總理劉鶴率團前往華府，自 30 日起，展開為期 2 天的美中貿易談判，引發市場高度關注；今 (30) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週三下午 3 點 24 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨下跌 0.10%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.22%，德國 DAX 指數期貨下跌 0.46%，法國 CAC 40 指數期貨上漲 0.15%。

截至發稿，上證綜指下跌 0.72%，深證成指下跌 1.07%；南韓 Kospi 指數上漲 1.05%，日經 225 指數下跌 0.52%；台股收漲 0.67 點，至 9932.26 點。

蘋果公布上季財報，表現大致符合市場預期，但受 iPhone 需求疲軟影響，會計年度第 2 季營收，恐不如預期。

蘋果執行長庫克表示，中國經濟成長趨緩，影響 iPhone 在當地的銷售表現；不過，美中貿易緊張關係，可望改善，1 月情勢優於去年 12 月。

新一輪美中貿易談判於 30 日登場，美國財政部長梅努欽稱，美國預期本次談判，可取得重大進展。

值得注意的是，由於美國司法部正式起訴華為及該公司財務長孟晚舟，使貿易談判再添變數。

美股週二漲跌互見，道瓊工業指數收漲 51.74 點 (0.21%)，至 24579.96 點；標普 500 指數收跌 3.85 點 (0.15%)，至 2640 點；那斯達克指數收跌 57.40 點 (0.81%)，至 7028.29 點。

歐洲政壇消息方面，英國國會昨日否決多項脫歐修正案，並要求首相梅伊與歐盟重新談判；然而，歐盟拒絕重啟協商。