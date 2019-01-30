〈財報〉晶圓、PVC獲利佳！信越化學財報亮眼

半導體晶圓、聚氯乙烯 (PVC) 全球市佔第一的，日本信越化學工業 (4063-JP)，在 29 日公布了 2019 財年 (截至 3 月底) 前 3 季 (2018 年 4 – 12 月) 整體財報。

信越化學新一季財報關鍵數據：

2019 財年 (截至 3 月底) 第 3 季 (2018 年 10 – 12 月) 整體淨利，年增 33.1% 為 833 億日圓。

同期銷售額年增 13.4% 為 4151 億日圓，營收年增 32.5% 為 1153 億日圓。

2019 財年全年淨利上看 2900 億日圓，而若以去年 4 – 12 月的表現來看，達成率達 83%。在 2018 年 10 月時，上修了 200 億日圓的 2019 財年全年淨利，在此次則未作出調整。

除了半導體晶圓的出貨量表現亮眼，信越化學工業的美國子公司，也是全球最大的 PVC 製造廠「Shintech」的業績表現也貢獻良多。

信越化學工業新一季各部門的表現來看：

PVC / 化學品事業的銷售額年增 9.4% 為 1374 億日圓，營收年增 26.3% 為 312 億日圓。

半導體晶圓事業的銷售額年增 24.8% 為 981 億日圓，營收年增 52.2% 為 373 億日圓。

電子 / 機能材料事業的銷售額年增 9.9% 為 577 億日圓，營收年增 19.6% 為 183 億日圓。

近期由於中美貿易戰影響，半導體市場在需求量方面雖有下滑，然而信越化學工業表示，「基於長期契約之故，業績會持續成長」。

由於在金融海嘯時，晶圓價格崩盤。信越化學工業記取當時教訓，傾向與客戶簽下長期契約。特別是在主力商品的 300 mm 晶圓的數量、價格、期間上，皆以長期契約為主。

然而台積電在 1 月 17 日的財報中提到，未來將會檢討晶圓的「價格及長期契約」，也讓業界對未來發展感到憂心。而信越化學工業則對此表示，「不會答應客戶修改契約內容的要求，繼續依照契約進行交易」。

信越化學工業 (4063-JP) 今 (30) 日在東京股市表現，上漲 1.93% 股價 9261 日圓。