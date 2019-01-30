〈財報〉未受中國經濟影響 LV母公司營收獲利皆創新高

法國奢侈品集團 LVMH 在週二 (29 日) 宣布創新紀錄的 2018 年營收和獲利，並表示儘管面臨中國經濟放緩和美中貿易戰帶來的威脅，該公司在中國地區的買氣似乎沒有因此見到明顯的衰退或影響。

LVMH 2018 會計年度財報數據

營收：468 億歐元，高於上一季的 426 億歐元，年增率為 10%

淨利：64 億歐元，高於上一季的 54 億歐元，年增率為 18%

經常性營運獲利： 100 億歐元，高於上一季的 83 億歐元，年增率為 21%

時裝 & 皮革精品部門經常性獲利： 59.4 億歐元，年增率為 21%

手錶 & 珠寶部門經常性獲利： 0.7 億歐元，年增率為 37%

LVMH 旗下擁有 Louis Vuitton、Dior 等精品品牌，是全球最大奢侈品集團。LVMH 財務長 Jean-Jacques Guiony 表示，2018 年第四季，中國地區的銷售額出現兩位數成長，和去年時候相比，第四季買氣並沒有明顯放緩。該公司 4Q18 在亞洲地區的的銷售額成長了 15%，優於上一季的 11%。

對於 2019 年，董事長兼執行長 Bernard Arnault 稱 LVMH 會為消費者提供更多創意靈感和驚喜，並將開設更多 Louis Vuitton 的店面。同時也會展開有針對性的投資，以確保集團在不明朗的大環境中實現長期穩定可持續的發展。他還表示，雖然 LVMH 去年獲得了很大突破，但依然會保留謹慎的態度。LVMH 預計預估該公司旗下品牌，包括 Louis Vuitton、Christian Dior 等，預估將在 2019 年繼續取得進展，儘管「大環境目前仍然不明朗」。

分析師看法

IG Market 金融分析師 Vincenzo Longo 認為，儘管面臨大環境政局的威脅，陸客買氣依然不減，LVMH 接二連三的收購舉措對於奢侈品產業是一個積極信號，意味著該產業還存在成長的潛力，而 LVMH 發布的財報無疑為擔憂奢侈品消費放緩的投資者帶來了信心。去年 12 月，LVMH 曾斥資 32 億美元收購飯店運營商 Belmond，Arnault 強調在當時強調奢侈品未來將不僅與產品有關，更多的是生活方式與體驗。

大摩維持對 LVMH 增持的股票評級，目標價定為 315 歐元。同時分析師也強調過多的曝光或許會削弱 Louis Vuitton 的吸引力 Louis Vuitton 一直在努力尋找新的品牌驅動力。不過對於奢侈品牌而言，保持和提升大眾的渴求度是一項永恆的任務