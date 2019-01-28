匯豐銀行：如果市場再波動 美債、日圓和黃金仍是最佳避風港

在 12 月出現超級拋售後，許多投資人一直在尋找潛在的避風港，以便在市場再次瘋狂時有個棲身之所。匯豐銀行表示，美國國債、日圓和黃金可能是他們最好的選擇。

傳統上，考慮到相對穩定性和流動性，當風險充滿市場時，所有這三種資產都能為投資人提供庇護。最近，匯豐銀行對各種投資組合權重進行了 1000 萬次模擬，發現短期國債是明顯的贏家，當股票波動性上升時，風險回報率和投機率最高。匯豐銀行多資產策略負責人 Pierre Blanchet 表示，日圓位居第二，黃金排在第三。

匯豐表示，即使高殖利率成為股市拋售的催化劑時，美債仍是有效的安全港。

Blanchet 表示，「雖然美國債券和股票間的相關性可能會在債券驅動的拋售中上升，但任何『湧入質量』往往會迅速將相關性降至負面區域。因此，即使在股市拋售的階段，我們的分析表明，短期國債的高配置是最好的選擇。」

由於聯準會 (Fed) 堅持其升息步調，自 2017 年初以來，對央行政策最敏感的 2 年期美債殖利率已翻了一倍，達到 2.58%，而我們最近看到，即使較高的殖利率觸發拋售，它們通常在股市下跌後不久開始下跌，推動債券價格走高。

根據匯豐銀行的分析，日圓的長期避險地位毫無疑問。匯豐表示，當全球成長放緩加劇時，由於擁有龐大的國際投資基礎，該貨幣應該會表現良好。

Blanchet 說，「如果全球金融市場出現一段時間的回調，具本土化概念的日本投資人可能會主導日本外國投資人的流出。結果是：全球金融市場的避險概念可能導致日圓走強。」

由於其較低的風險回報率，黃金表現落後於美國國債和日圓。匯豐指出，上次金融危機期間美元疲軟使其避險質量「惡化」。該行表示，由於預計在下次經濟衰退時美元也將疲軟，黃金的吸引力將在一定程度上減弱。

該銀行還指出，瑞士法郎不再是適合的避難產品，因為瑞士國內投資人的影響力下降推動該貨幣吸引力下降。

Blanchet 指出，「在金融危機後的幾年裡，瑞士法郎受益於當地投資人在市場壓力下匯回資產。然而，在 2011 年引入歐元兌瑞士法郎之後，瑞士出現了大量外國投資人的累積資金流入。他們如今的動作比金融危機後的那段時期更重要。」