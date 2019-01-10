〈機構報告〉KKR看壞「槓桿收購」垃圾債前景 看好短天期美債

私募股權基金 KKR (KKR-US) 警告投資人，應減少投資負債過高的企業，並表示應在槓桿收購 (Leverage Buy-Out，LBO) 市場保持警惕，建議投資人避開投資槓桿收購所產生的融資負債。

在關於全球經濟前景的一份報告中，KKR 資產配置負責人 Henry McVey 表示，近年來此類槓桿貸款，即收購公司過程中所產生的融資負債「表現卓越」。但考量到信貸市場的風險攀升，故 McVey 因此將槓桿貸款 (LBO) 的風險從「增持」降至「中性」。

槓桿收購數量再次增加 / 圖：KKR

槓桿貸款的報酬率往往受到利率變動和其他短期影響導致變化，而近幾年由於美國經濟、全球經濟的復甦，此類槓桿收購產生的高收債，表現亦是非常搶眼。

然而 McVey 認為，依據目前全球經濟狀況，「我們希望比過去更靈活地套利資本結構和資產類別」。

雖然 McVey 並不直接排除對槓桿貸款的投資，但他補充說道，流動信貸資產，也就是包括低評級債券、私募債權等，將對經濟增長放緩的前景，逐漸作出定價。

中國消費市場表現持續弱勢 / 圖：KKR

對比 2018 年 6 月設的 3% 槓桿借貸目標，KKR 也將槓桿貸款百分比調降至 0%。同時，KKR 也將短期美國公債的配比從 3% 增加到 7%，但維持 0% 的任何長期美債配額。

KKR 理想融資配額 / 圖：KKR

對於近期遭受苦難的信貸市場而言，這顯然是更壞的消息，因為 KKR 傳統上依靠通過槓桿貸款融資，進行企業併購。而外媒報導，鑑於近期的歷史低水位契約保護，加上發行者的信貸指標惡化，KKR 的謹慎態度其實也是可以理解。

McVey 寫道，「相比之下，我們所有類型的長期全球債券仍然顯著減持，此外，我們不希望擁有財務狀況惡化的長期持倉，因此，相對於 20% 的基準，我們在這個全球資產類別中持有零百分比持倉」。

KKR 認為經濟將會放緩 / 圖：KKR

據一位熟悉該公司計劃的人士透露，McVey 的言論並未表明 KKR 自身業務或借貸的任何重大轉變。根據投資人的披露，該公司在 9 月底管理的信貸資金約為 600 億美元。