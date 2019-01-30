高鋒在手訂單約5.5億元 首季業績陷入淡季

受中美貿易戰影響，工具機大廠高鋒 (4510) 去年 7 月中國汽車客戶拉貨動能趨緩，整體 2018 年第四季營收 5.37 億元，毛利率較上季下滑 0.5 個百分點，單季每股盈餘約 0.03 元，累計全年每股盈餘約 1.17 元。展望 2019 年，目前在手訂單約 5.5 億元，法人估，第一季在工作天數減少下，單季僅能力拚獲利。高鋒為龍門機和立式綜合加工機生產商，汽車產業佔營收 40%，受中美貿易戰影響，去年下半年每月接單金額從 2 億至 3 億元下滑至 1 億至 1.5 億元，在手訂單從 11 億元下降到 9 億元，致使整體第四季出貨台數 153 台，季減 27%，法人估，高鋒第四季毛利率約 18%，較上季下滑 0.5 個百分點，每股盈餘約 0.03 元。



2019 年 1 月接單金額仍不理想，在手訂單僅 5.5 億元，2 月又適逢農曆春節假期，工作天數減少下，法人認為，第一季營收約 5.1 億元，較上季下滑 5%，而台中中科廠、中國淮安廠產能利用率僅 50%，預期毛利率又會下滑，單季只能力拚獲利。



高鋒 3 月將於台北工具機展推出新產品，包括新型五軸機、高速小型龍門機、萬向頭龍門機，鎖定航太、船舶、能源等高端產業，但台灣五軸機百德也將推出新型五軸機，亞崴 (1530)、東台(4526) 也將推出多項新款龍門機、五軸機產品，同業競爭激烈，接單備受考驗。