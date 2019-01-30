晶心科去年架構晶片全球出貨量超越10億顆 今年展望亦樂觀

以 32/64 位元微處理器 IP 與系統晶片設計平台為主要產品的 CPU IP 供應商晶心科技 (6533)，宣布自家於 2018 年度採用晶心指令集架構的系統晶片出貨量超過 10 億顆，至今總累計出貨量超過 35 億顆，而後續展望亦相當樂觀。晶心提到，自家的系統晶片被廣泛運用於語音辨識、電玩遊戲、Wi-Fi、藍牙裝置、觸控螢幕控制器、感測器融合 (sensorfusion)、MCU、SSD 控制器、USB3.0 儲存裝置、人工智慧及機器學習、GPS、無線充電等應用。



晶心總經理林志明表示：「內含晶心科技 IP 的晶片出貨量，從 2016 年的 4.3 億、2017 年的 5.9 億顆，到 2018 年的 10 億顆，年成長率分別為 37% 及 69%，成長幅度驚人。這些數字充分說明晶心科技的技術已經穩定、成熟，可以提供客戶最完整的解決方案以及具有競爭力的技術，我們也會持續在優化產品的道路上前進。隨著之前簽約的客戶陸續進入量產，相信這些出貨量以及所帶來的權利金，僅是處在晶心 IP 成長的萌芽階段。」



林志明進一步指出：「隨著市場上因為產品應用更加多元化所帶來的挑戰，晶心希望能夠成為 Trusted Computing Expert，成為客戶信賴的演算專家。而在受人矚目的開放式架構 RISC-V 中，晶心也將持續將其自主開發架構之經驗，應用至 RISC-V 系列產品中，引領 RISC-Vsolution 潮流，成為世界級之 IP 供應商！晶心將持續協助客戶積極開發更多新興產品，包括物聯網、車用電子等市場應用。另外，機器人、AR/VR 以及人工智慧 / 深度學習等應用，也將是晶心 CPUcore 推廣的目標。」