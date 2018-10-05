高鋒Q3每股盈餘逾1元 Q4拉貨動能減緩 營收下滑逾一成

受中美貿易戰影響，工具機大廠高鋒 (4510) 從 7 月開始中國汽機車客戶拉貨動能趨緩，每月接單金額從原先 2-3 億元滑弱至約 1.5 億元，在手訂單也從 11 億元下降到 9 億元，以目前出貨排程，立式約 2 個月、臥式約 3 個月，法人估，高鋒第四季營收 6.8 億元，季減 15%，年減也近 10%。受惠國內機械零件業拉貨旺季到來，和線軌、控制器等料件充足下，高鋒第三季出貨台數 210 台，季增 5.5%，售價則為了反映原物料價格上漲，今年 4 月跟下游客戶漲價 3 到 8%，因下單到出貨約 3 個月，預估第三季營收約 8 億元，本業毛利率將可回升，加上處分大埔美新廠與持有和大 (1536) 股票配息挹注，第三季每股盈餘逾 1 元。



高鋒 9 月完成與和大大埔美新廠土地過戶及交割，預估將認列土地處分利益 6835 萬元；此外，手中持有和大 6241 張股票，每股配息 3.75 元，貢獻股利收益 2340 萬元。預估處分收益及認列股息合計每股貢獻為 0.81 元。



對於第四季，受中美貿易戰影響，中國汽機車客戶拉貨動能趨緩，因稼動率下降，預期毛利率略減，法人估，第四季營收 6.8 億元，季減 15%，年減也近 10%。