華為傳要求台積電、日月光、京元電將產線移往中國 以防範美國出口禁令

根據日經報導,華為正要求供應商將部分生產線轉移到中國,以防範未來可能面對的美國技術准入限制,目的是將公司的營運風險降至最低。

日經引述消息人士指出,華為已與台積電商談將部分晶片生產轉移到南京的一個工廠,且華為也告知日月光,京元電子,希望將大部分生產轉移到中國的工廠。

華為此舉主要是因應美國檢察官周一宣布對華為及相關公司提起刑事訴訟,指控該公司從事銀行欺詐,違反美國對伊朗的制裁和竊取商業機密。

圖: AFP

最新的消息指出,美國司法部表示華為兩間子公司 Huawei Device Co Ltd 和 Huawei Device USA Inc 犯下電匯詐騙和妨礙司法,竊取 T-Mobile 機器人技術來測試智慧手機的耐久性。2 月 28 日將就 10 項密謀竊取商業機密的罪名起訴。

此外,紐約布魯克林的聯邦檢察官同樣指控華為和華為子公司犯下銀行和電匯詐騙,涉嫌違反美國對伊朗的制裁令。高達這 13 項的指控昨 (29) 天曝光,傳訊日期仍未定。

最後則是孟晚舟案,加拿大政府已經表達收到美國方面的引渡要求,並將在 3 月 6 日決出是否引渡的判決。

除了針對華為的指控之外,另一個焦點則是美國總統川普是否會全面禁止向華為銷售關鍵半導體技術,及其他美國製造的零組件。

美國政府針對中國科技公司的動作一波波,去年,類似的禁令一度將中興通訊逼向崩潰邊緣,最後中國通訊低頭與美國政府達成和解協議。此外,中國晶片製造商福建晉華也因遭美光指控竊取商業機密,目前也正在訴訟當中。

業內表示,在智慧手機市場已經成熟之際,許多亞洲供應商希望與華為成為合作夥伴,並期待華為能為這些供應商帶來更高的業績成長幅度。不過,在美國制裁的變數之下,這些假設已經充滿了不確定性。

目前華為已經成為許多電子相關零組件公司不可或缺的重要客戶,重要程度不下於蘋果,如台積電、鴻海、大立光,及美光等等。