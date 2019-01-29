將公布的阿里財報難逃爆雷潮？營收放緩有跡可循

美股本周進入科技股超級財報周，隨著蘋果 (AAPL-US)、英偉達 (NVDA-US) 相繼下修財測，即將在周三發布財報的阿里巴巴 (BABA-US)，能否在中國經濟成長放緩下，躲過這波爆雷潮，成為市場關注的焦點。

阿里巴巴去年「雙十一」購物節商品成交總額 (GMV) 達到 308 億美元，銷售金額成長 27%，但低於前年的 39%，已顯露營收成長放緩的跡象。

據彭博社報導，市場預期阿里巴巴截至去年 12 月底的第三季季報營收成長 44%，恐怕將是 2016 年初以來最小增幅。

阿里巴巴單季營收增幅恐怕將創下 2016 年以來新低。(來源：Bloomberg)

阿里巴巴集團去年 11 月發布財報後曾指出，宏觀經濟的不確定可能影響平台上商家的營運，短期內不會新增用戶和使用者參與提升所帶來的廣告庫存變現，並下修今年財測營收至 3750 億 - 3830 億元人民幣，降幅 4%-6%。

里昂證券 (CLSA) 分析師 Elinor Leung 在報告寫道，中國互聯網行業去年經歷了最糟糕的一年，首次表現遜於市場，其中電子商務業績最令人失望，盈利預測下調幅度最大。

北京創業諮詢公司 SuperSymmetry Technologies 預計，在主食和日常必需品的銷售成長帶動下，阿里巴巴平台當季 GMV 增長 25.6%，高於上個季度的 20.5%。