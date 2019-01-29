拿孟晚舟當貿易談判籌碼？耶魯學者：這不是美國司法體系的運作方式

美國司法部正式起訴華為及該公司財務長孟晚舟，由於時值新一輪美中貿易談判前夕，外界揣測，美方此舉，似乎是把孟晚舟當作「談判籌碼」；不過，耶魯大學法學學者認為，這並非美國司法體系的運作方式。

在 2 份起訴書中，美國司法部對華為和孟晚舟，共起訴 13 項罪名，並以合謀竊取 T-Mobile US 商業機密等 10 項罪名，起訴 2 家華為子公司。

據傳加拿大司法部證實，已收到美方要求引渡孟晚舟的正式申請。

耶魯大學法學院蔡中曾中國中心執行主任 Robert Williams，今 (29) 日接受 CNBC 採訪時表示，「我不認為美國此舉，和貿易談判有直接關係，這不是美國司法體系的運作方式，亦非司法部的工作模式。」

Williams 指出，「我們應該退一步來看，把重點放在中國企業及個人在美國的不當行為上。」

然而，學界也有人主張，華為事件將使貿易談判蒙上陰影；新加坡國立大學商學院高級研究員 Alex Capri 說，華為事件猶如美中貿易爭端的縮影。

Capri 稱，美方對華為的指控，讓北京當局在處理強制技術轉讓、知識產權保護等結構性問題時，面臨更多壓力。

2018 年以來，華為風波不斷，先是被質疑協助中國政府，從事企業間諜活動，遭多國封殺，之後財務長孟晚舟，又因涉嫌違反美國對伊朗的制裁，於加拿大被捕，雖已裁定交保，仍須接受保安人員與科技監控。