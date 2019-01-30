北向資金1月淨買入A股有望創出最高記錄 來看看外資新年如何布局

中國 A 股新年開局四周連漲，外資湧入成為市場最大的亮點之一。

根據彭博數據，本月至今，外資通過陸股通淨買入 A 股約 510 億元人民幣，超越去年 5 月創下的記錄 508 億元。上證綜指去年跌逾 25%，創下十年來最差表現，但 2019 年以來已上漲 4%。有分析稱，外資是支撐這一輪行情的最主要因素。

「由於美元開始沒那麼強、美國升息力度放緩，資金回流新興市場，」復華投信基金經理徐百毅稱，「且 A 股估值低，基本面可能因政策組合有改善，配置價值出現。」

除了相對寬鬆的流動性環境和政策支持提振了市場情緒之外，MSCI 將在 2 月底前決定是否進一步提高 A 股權重，也是吸引境外資金提前布局的另一項原因。據瑞銀證券預測，在 MSCI 擴容、富時羅素納 A 股等因素推動下，今年北上資金料持續大幅淨流入。

今年以來，包含白酒股在內的主要消費指數上漲超過 10%，在滬深 300 分類指數中表現最佳。外資買入最多的前十大個股中，有六支為消費股。東吳證券首席經濟學家陳李稱，對海外資金而言，首先關注的還是這些公司治理較佳、相對透明，且估值便宜的消費公司。

「消費是中國的長線題材，很多消費股的長期空間還非常大，」復華的徐百毅表示。

而外資本月賣出最多的前十大 A 股中，包括白雲機場及上海機場兩支機場股，及去年深受外資寵愛的中國平安。