〈車市〉電動機車emoving新白牌普重車 導入馬祖觀光

中華車 (2204-TW) 旗下電動機車 emoving 擴展商用版圖再下一城，今 (29) 日宣布在連江縣政府支持下，白牌新車將成馬祖導入的第 1 款供旅遊使用的普通重型電動機車，目前已在馬祖進行實路測試。

中華車說明，emoving 白牌快充普重車型尚未上市，即先行到馬祖實路測試，由於具備高性能、高續航和快速充電等特色，搭配未來在島上建置的快充設備，充電 10 分鐘即可行駛 40 公里，而整車充滿電平均變速續航可達 80 公里以上。

另一方面，中華車表示，正積極導入智慧觀光試驗，在馬祖重要交通節點二鄉二島 (南、北竿) 開始規劃建置智慧無人電動機車租賃站，藉由 APP，旅客可隨借隨用隨還。

面對 gogoro 搶市，中華車積極鞏固電動機車的商用市場版圖，目前商用市占仍高達 90%，並將持續對既有法人促進購車或租賃，也加快全台專賣通路和校園免費充電站布建等。

但 gogoro 來勢洶洶，日前已宣示今年將積極進軍 B2B 市場，推出 Gogoro2Utility 商務用車款，成功獲台灣 DHL 國際快遞採用並打造成綠色商務運輸車隊，也推出郵務車專案，參與中華郵政公開招標作業。

由於三大機車業者 YAMAHA、宏佳騰和 PGO 均已宣布與 Gogoro 能源網路平台結盟，各家電動車將陸續上市之下，顯然今年電動機車的銷售競爭，將更為激烈。