〈車市〉休旅車當道 TOYOTA YARIS跨界SUV版本亮相

因應國內車主對於 SUV 的需求持續看旺，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (7) 日宣布推出 TOYOTA YARIS Crossover，也就是在既有的 YARIS 掀背小車中跨界發展成小型休旅車，目標藉由 YARIS Crossover 搶下更多喜愛小型 SUV 的年輕客群。

和泰車目標 YARIS Crossover 月銷售 400 台，年銷量 5000 台，再加上原有的 YARIS，全年銷售上看 1.4 萬台。

和泰車發言人劉松山說明，YARIS Crossover 經典款較既有的 YARIS 僅提高 4 萬元至 64.9 萬元，但增加 6 萬元的配備，而豪華款則是較既有 YARIS 提高 5 萬元至 69.5 萬元，但增加多達 12.5 萬元的配備，兩種等級均分別提供前 300 台再便宜 1 萬元的優惠價，藉此拚拉升 1 月的旺季銷量。

面對國產車版圖不斷受到進口車的侵蝕，劉松山說，和泰車是集團化經營截長補短，雖國產車銷售衰退有影響，但中國市場的銷售服務持續成長，且去年在台銷售商用大車，也穩健成長，整體市況還是可保持笑臉面對。

另外，被問及近來日圓強勁升值的影響，劉松山回應，去年第 4 季已與日本母廠談好，短期間不會再變動，匯率非短期因素。