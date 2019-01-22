〈車市〉2018商用車市逆勢熱銷 年增逾1成 和泰車分析有三原因

2018 年商用車市場共登錄 21899 台，年增幅高達 11%，優於一般乘用車小幅衰退的表現，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (22) 日指出，主要是因電子商務物流需求增加、進出口成長和老舊車輛汰換需求提前等因素，推升 3.5 噸以上大貨車和客車總市場登錄 11932 台，年增 20%，而 3.49 噸小型貨車市場在各廠家積極推販促活動下，總市場登錄 9967 台，年增 2%。

其中，和泰車代理的 HINO 品牌 300 系列、500 系列、700 系列貨車及巴士，加上 Toyota Coaster 車款所構築完整的商品線，持續作為各公司行號主要的購車選項，去年 3.5 噸以上 HINO 大型商用車合計登錄 3437 台，年增 24%，市占率 28.8%，在此級距中穩居冠。

而 HINO 3.49 噸小型貨車 2018 年登錄 3446 台，年增 7%，更是創 HINO3.49 噸銷售歷史新高記錄，並連續第 5 年販賣超過 3000 台。

展望 2019 年，和泰車認為，市場充斥許多不確定因素，又適逢六期排放法規實施，將積極與日野汽車合作導入具競爭力商品，以穩固 HINO 商用車作為台灣商用車的領導品牌地位。