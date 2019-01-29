壽險業匯損可喘口氣！外匯價格準備金鬆綁 每年可多增提43億元

壽險業去 (2018) 年匯損金額高達 2309 億元，創下歷史新高，壽險業者之前還向金管會主委顧立雄爭取擴大外匯價格變動準備金，金管會今 (29) 日宣布，同意當避險成本高於 2% 時，壽險業每月固定提存比率由萬分之 5，提高到萬分之 6，保險局預估，壽險業每年可多增提 43 億元，新規定明天就上路，壽險公司 1 月份提列時就適用。

美國去年升息 4 次，台灣卻已連續 10 季維持利率不變，台美利差持續擴大，加上新台幣兌美元去年至 12 月貶值 2.97%，讓國內壽險業苦不堪言，去年全年匯損金額高達 2309 億元，月增 301 億元，創下歷史新高。

避險成本在台美利差擴大下逐步攀升，壽險業因國外投資占其資金相當比例，為了強化壽險業者的外匯價格變動準備機制，金管會今天表示，當避險成本高於 2% 時，壽險業每月固定提存比率由萬分之 5，提高到萬分之 6；同時，每月額外提存比率及額外沖抵比率由 50% 提高為 60%，以提升保險業外匯風險管理成效。

保險局表示，這次法規的修正有助於外匯市場避險成本較高時，協助壽險業者提升匯率風險管理彈性及降低避險成本，進而強化清償能力及健全財務體質。而新規定明天就上路，壽險業在 1 月底提列外匯準備金時就適用，預估壽險業每年將可額外增提 43 億元作為外匯價格準備金。

保險局也強調，外匯價格變動準備金的機制，是為了使壽險業可以用較具彈性的方式，管理匯率風險及降低避險成本，但並未實質改變壽險業面對的匯率風險，要求各壽險業仍要審慎管理匯率風險。