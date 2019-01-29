金寶轉投資成果顯現 助攻今年營運

金寶 (2312) 在印表機組裝業務上持續向上整合，金寶執行長沈軾榮表示，轉投資通寶半導體經過兩年多努力，自行開發的晶片第四季進入量產，一舉成為全球唯一從印表機 SOC 晶片、設計、零組件直到組裝生產一條龍服務的業者。此外，在服務機器人方面，新一代的阿寶機器人，成為台灣唯二的服務型機器人，經過三年進化，阿寶機器人今年出貨翻兩番，估計將達 1 千至 1500 台，並進軍中、泰、菲市場。



據了解，通寶半寶體為 2016 年金寶斥資 1.6 億元併入高通印表機 IC 設計團隊所成立，主要是因應金寶旗下的泰金寶已經是全球最大的印表機代工廠，要將觸角延伸到最上游領域。



至於 3D 印表機去年發展不如預期，訂單延遲到今年出貨，因此成長也將落在今年。而巴西廠經過兩年的不景氣之後，去年回升，今年預估會有更好的進展，首季可望淡季不淡。