新金寶受惠貿易戰轉單潮 泰、菲、中逆勢擴產 今明年業績步步高

美中貿易戰，長期佈局東南亞供應鏈的金寶 (2312) 獲益大，執行長沈軾榮指出，去年金寶與泰金寶業績合計成長約 13%，今年在轉單效應之下，訂單暢旺，今年業績成長率將優於去年，明年優於今年，其中智慧家庭業務今年將翻倍。因此，該公司逆勢啟動擴廠機制，除了泰國有 12 萬平米以及菲律賓有 5 萬平米的廠房擴充之外，因應客戶訂單需求，也將在湖南新增 40 萬平米的廠房，供應中國內需與歐洲新單。

金寶週二 (29 日) 舉行旺年會，董事長許勝雄指出，今年是充滿挑戰的一年，IMF 國際貨幣基金組織近日第二度下修全球經濟成長率，稱今年將是「烏雲罩頂」的一年，國際上有德國大選社民黨敗選、法國黃背心運動以及英國脫歐衝擊，美中貿易戰預料很難快速解決，面對國際局勢動盪，金寶集團已有所準備，如泰國已有 4 座關燈工廠，可以克服困境。

沈軾榮則表示，面對美中貿易戰，新金寶集團是少數受益的公司，主要是因為集團在泰國佈局 30 年，菲律賓超過 18 年，是在地的東南亞公司，也是東南亞最大的電子設備製造商。而受惠貿易戰轉單效應，該集團今年逆勢啟動擴產機制，隨著新產能的開出，預計今年業績成長幅度將優於去年的 13%，明年 (2020 年) 成長率也將更勝今年，業績逐年竄升。

在各產品線方面，智慧家電今年的出貨量預估將比去年翻倍，打印機也有所增長。沈軾榮說，一般的公司遇到美中貿易戰，都認為是 40 年來的大變局，但對金寶卻是 40 年來的大機會，因此將會好好把握此事機會，搶攻商機，包括 ODM 業務與自有品牌生意都成長。