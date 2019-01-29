新車款助攻！豐田看好2019中國車市

日本豐田汽車 (7203-JP) 日前發表 2019 年中國市場新車銷售目標，數字設定在年增 8.5% 的 160 萬輛。今 (2019) 年，豐田將在中國推出新款的插電式油電複合動力車 (PHV)。而目前豐田的主力車款，在中國市場的銷售表現也相當良好。

另外，在中國賣得最好的日系品牌，日產汽車也將 2019 年的銷售目標設定在 160 萬輛。這兩家日本車廠，在中國的競爭也將會更白熱化。

豐田計畫於 2019 年 3 月時，在中國市場推出該公司的高級款房車「AVALON」(亞洲龍)，以及 PHV 樣式的「COROLLA」(卡羅拉) 和「LEVIN」(雷凌)。而從日本進口到中國市場的，豐田旗下高級品牌車系「LEXUS」，也因為中國政府調降進口車關稅的緣故，銷售表現持續看好。

圖為 COROLLA 油電混合動力車款 (HV) (圖：AFP)

2018 年，豐田在中國的新車銷售數輛為 147 萬 4500 輛，在日系車廠當中位居第 2。僅次於日產的 156 萬 3986 輛。日產在 2019 年的銷售目標為，年增 2.3% 或 160 萬輛。

2018 年中國整體的新車銷售數輛，年減 2.8% 約為 2808 萬輛，是 28 年來首度出現負成長。銷量減少的原因，不外乎中國景氣走緩，然而部分汽車業界人士認為，中國政府在 2019 年下半年將會有刺激消費的政策上路。

豐田汽車 (7203-JP) 今 (29) 日在東京股市表現，日本時間 11:30 時下跌 1.06% 股價 6618 日圓。