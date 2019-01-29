餐廳、零售商集體警告 硬脫歐將對食品價格施加上行壓力

麥當勞 (MCD-US)、肯德基 (YUM-US)、和 Pret a Manger 已經與英國超商們聯手警告，硬脫歐將導致其供應鏈出現「重大」中斷。

公司們聯合於周一 (28 日) 致英國立法人員的一封信中表示，如果英國在沒有保護與歐洲貿易的情況下而退出歐盟，他們將無法保持食品的「選擇、質量、和耐久性」。他們寫道，「雖然我們一直與供應商就應急計劃密切合作，但我們無法減輕供應鏈的所有風險」。

除快餐商外，該信件也由大部分大型連鎖超市和零售商協會代表簽署。英國計劃在短短 60 天內離開歐盟，但英國立法人員拒絕了首相梅伊 Theresa May 的退出協議，使衆多企業擔心英國脫歐的混亂。

食品供應商警告，硬脫歐將「大大增加進口成本」，並「對食品價格施加上行壓力」。他們表示，新關稅將對英國農民產生「破壞性影響」。公司們表示，他們正在盡可能地儲存貨品，但「所有冷凍和冷藏儲存空間已被使用，而一般的倉儲空間不多」。

作為回應，首相梅伊的一位發言人表示，英國擁有「各種來源的高水平糧食安全鏈，包括強大的國內生產和進口能力」。

不只生鮮零售商及餐廳擔憂硬脫歐帶來的影響，空中巴士 Airbus (EADSF-US) 上週表示，如英國脫歐未妥當處理，它將被迫改變未來的投資方向。福特汽車 (F-US) 也表示，2019 年「無交易」英國脫歐將花費 8 億美元成本。

索尼 Sony (6758-JP) 表示，由於英國脫歐的不確定性，它將把其歐洲的法律總部從倫敦挪移到荷蘭的阿姆斯特丹。金融服務公司們也正將 1 兆美元的資產轉移出境。

據了解，梅伊將於周二 (29 日) 返回議會，概述她的英國脫歐「B 計劃」。立法人員也可對她的協議進行修改，試圖將協議塑造成大衆可接受的法案。