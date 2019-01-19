中國車市2018年銷售衰退 沖壓件供應鏈估Q2需求將起

中國車市去年第 4 季銷售慘淡，依中國汽車工業協會 (CAAM) 統計數據顯示，2018 年中國汽車銷售量降至 2810 萬輛，年減 2.8%，為 20 年來首見，而包括安力國際 (5223-TW) 及和勤 (1586-TW) 皆積極切入中國車沖壓件、鑄件廠，目前也都在調整產能，迎接第 2 季起產業景氣復甦。

中國汽車工業協會統計，去年 12 月中國大陸汽車銷量下滑 13%，連續第 6 個月走跌，2018 年銷售下滑到 2810 萬輛，較 2017 年衰退 2.8%。

沖壓件廠和勤精機去年 11 月及 12 月的營收都呈現年衰退，12 月下滑到 1.88 億元，年減 20.44%，第 4 季營收 5.44 億元，也是 6 季以來新低，年減 14.4%，相關業界人士指出，和勤精機去年第 4 季的營收走低，主要在於中國車廠拉貨力道薄弱，第 1 季車廠以銷售庫存為重點，預計第 2 季起才可能在銷售上有起色。

和勤精機也在去年第 4 季起，進行公司產能調整，以迎接第 2 季起需求走揚，浙江嘉興和新廠第 5 生產線已在去年 10 月底動土，預計總投資額新台幣 2.9 億元，擴建年產 2500 萬件汽車座椅零組件產能，預計今年第 4 季完成投產。

和勤精機嘉興和新廠第 5 生產線，預計投產後新增年產值約新台幣 5.8 億元，加計 2020 年後加入在台中科二林廠新產能，預計和勤兩岸汽車零組件產值，每年將增加 25%。

和勤的嘉興和新廠現有 4 條生產線，為因應集團整體營運需求，將擴建和新廠第 5 生產，除擴產需求外，也將調整電鍍線及集中污水處理，以更符合環保法規，避免日後風險。

在中國大陸生產沖壓、CNC 加工及壓鑄件的安力國際，去年 12 月營收 1.33 億元，年增率 3.84%，創下半年來新低，主要在進入 IT 產業需求進入淡季；不過，安力也在進行重慶新增產能的擴建之中，預計今年將有新產能的陸續開出。

安力國際董事長許振焜表示，安力中國大陸 3 家子公司，都取得汽車行業 IATF16949 認証，已陸續接獲應用於油門或剎車之腳踏板、車燈散熱片支架以及車用導航儀器屏蔽罩等訂單，並持續與其他客戶洽談汽車電機馬達的外殼以及行車電腦外殼行車電腦機構件、陸系車用大燈 LED 模組散熱件等業務，安力於中國大陸深耕多年，預期監控影像擷取系統以及民生用品零組件將是下一波營運成長重點之一。