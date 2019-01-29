日本政府在週二 (29 日) 發表了，2019 年 1 月的例行經濟報告。報告中指出，目前景氣正「緩慢的回復當中」，也是連續 13 個月對景氣狀況持相同看法。日本的景氣在 2019 年 1 月時，可能出現二次戰後最長的回復期，時間長達 74 個月。

日本景氣回復期 將創二次戰後最長紀錄 圖片來源：nikkei

值得注意的是，針對近期經濟狀況，日本政府已在該份經濟報告下修出口展望，在物價表現的看法上也趨於和緩。面對近來中國景氣下滑，則認為是需要留意的風險。

日本內閣府向外界解說時提到，自 2012 年 12 月以來，在景氣的判斷上就一直維持在「回復」的看法。目前認為，這將會超越過去在 2002 年 2 月 – 2008 年 2 月時，連續 73 個月景氣狀況維持「回復」的紀錄。也將是日本在二次戰後最長的景氣回復期。

而在另一方面，受到中國景氣發展狀況拖累，在全球景氣的判斷上，是 35 個月來首度看衰向下修正。對於近期持續擴張的日本經濟而言，在未來的走向也增加了不少風險。日本經濟財政暨再生大臣茂木敏充，在 29 日內閣會議會後的記者會上表示，日本經濟回復期「預期將是二次戰後最長」；對中國經濟的景氣下滑等則認為，「必須非常留意海外經濟的風險」。

這段期間，日本企業的業績，在收益表現上達到過去最高水準，也是景氣回復的主要原因。在人口減少下，就業人數卻增加了 375 萬人，逼近泡沫經濟時的水準。這個現象，主要是女性與高齡人口投入就業市場，並帶動了個人消費。

然而與過去相比，成長率降低，年平均 GDP 為 1.2%。在上次持續到 2008 年的景氣回復期時，年平均 GDP 為 1.6%。而 1965 – 1970 年的高度經濟成長期，年平均 GDP 則高達 11.5%。

而出口方面，在事隔 3 個月後，首度在看法上轉為悲觀。對於全球景氣的看法，也是近 3 年來首次下修，認為「雖在部分表現上轉弱，但是整體上正緩慢的回復當中」。

最大的問題，出在中國等新興國家的經濟發展減緩。2018 年中國的 GDP 為 6.6%，是 28 年來的新低。中國的智慧型手機產量大減，也造成日本在亞洲市場的出口減少，半導體生產設備與 IC 出口大幅衰退。也同時下修對中韓兩國的景氣看法。