台股盤前—美企財報不如預期 台積電出包 紅包行情恐生變

美股周一受輝達 (Nvidia) 下修財測、開拓重工財報不如預期影響，加上油價也走跌 3%，4 大指數全面收跌，道瓊重挫逾 200 點，費半更是下殺逾 2%，另外，台積電再度出包，均為台股年前的紅包行情增添不確定因素。

美中貿易戰打擊企業利潤的擔憂已逐一浮現，Nvidia 週一下調第四季度營收預期、工業巨擘開拓重工 (Caterpillar) 最新財報也低於華爾街預期，而 2 者主要都是受到亞太市場銷售下滑，導致獲利表現不如預期。

受此消息拖累，開拓重工下跌 9.13%，Nvidia 更是暴跌 13.82%，也拖累 AMD 下跌 7.98%；美光下跌 2.26%；高通、Intel 下跌 0.7%。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 再度出包，南科 Fab 14B 廠，晶圓生產製程中，採用到不合格光阻液，衝擊生產良率下滑，影響晶圓片數恐高達 9 萬片，波及到的客戶群，除了聯發科、文思華為外，Nvidia 亦受到牽連。

台積電表示，會盡快為客戶趕工追產能、向原料供應商求償，不會影響第一季財測，但受消息影響台積電 ADR 周一下挫 1.84%。

IC 封測龍頭大廠日月光投控，則無懼美中貿易戰影響，子公司環旭電子，仍決定加碼投資大陸，將透過環旭子公司環勝電子公司，擬投資不低於人民幣 13.5 億元 (約新台幣 61.4 億元)，在中國大陸惠州興建大亞灣新廠，規劃生產視訊控制板、收銀機、伺服器主機板、新型電子產品代工服務等。

此外，龍邦國際持續加碼泰山，昨日公告單日取得泰山近 2.26 萬張普通股，每單位價格 17.7 元，交易總金額 4 億元，母公司加子公司累計持股比率已達 20.23%，正式超越保力達集團、成為最大股東。

法人指出，雖然封關前多方攻擊力道不弱，但因美大型企業財報獲利表現不如預期，加上台積電再度出包，均造成市場擔憂，且蘋果將於美國時間 29 日公布財報，需慎防長假前賣壓恐提早出籠。