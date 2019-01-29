盤前財經大事搶先讀2019年1月29日

今日操盤前瞻

美國公布 1 月 CB 消費者信心指數

股東會：超眾

法人說明會：聯電、瑞昱、友達、中光電

紐約匯市—面臨波動一週 美元繃緊神經 英鎊走跌

週一 (28 日) 交易，面對繁忙一週，美元備感威脅，延續上週跌勢。本週關鍵消息包括：脫歐協議修正案、Fed 會議、中國經濟數據和貿易談判。閱讀全文...

〈輝達下修財測〉Nvidia 下修財測理由幾乎跟蘋果如出一轍

繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 週一 (28 日) 下調第四季度業績展望預期，主因是宏觀經濟狀況惡化，特別是中國遊戲晶片需求疲軟且資料中心銷售低於預期。閱讀全文...

〈台積電又出包〉證實因化學原料影響晶圓生產良率 最慢 Q2 可補回

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 今 (28) 日傳出，由於化學原料發生問題，導致良率受到影響，台積電晚間發布公告，指出確實有此事，並正在弄清楚發生原因，同時與客戶溝通細節及處理措施，預計受影響晶圓可在本季補回，最慢第 2 季以前完成，預期將不至於影響第 1 季財測。閱讀全文...

新興市場吸金動能強勁 今年以來淨流入逾 85 億美元

全球新興市場吸金動能轉強，根據統計，新興市場今年以來淨流入已經超過 85 億美元，反觀美股基金同期間失血超過百億，歐股基金也連續 19 周資金流出，不難看出資金今年來積極回補新興市場的態度。閱讀全文...

國家隊純網銀股權生變 花旗銀、PC Home 傳不投資了

凱基銀行今 (28) 日宣布加入純網銀「國家隊」後，成為第五家確定的大股東，原本國家隊股權結構因此愈來愈清晰，不料晚間卻傳出原本有興趣的唯一外資花旗銀行、以及電商 PC Home 都擬棄權，而此兩家公司原本合計認領的 12% 持股，外傳將由中華電信吃下。閱讀全文...