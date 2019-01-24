〈特斯拉裁員〉Model S 和 Model X 減產 特斯拉裁員新細節曝光

自上週特斯拉宣布裁員 7% 以來，該公司股價已重挫約 20%，甚至下修今 (2019) 年第一季獲利。週三 (23 日) 特斯拉裁員細節曝光，由於特斯拉 Model S 和 Model X 車型已取消夜間生產，相關團隊首當其衝成為這一波裁員的主要名單。

根據特斯拉前員工和現任員工提到，本輪裁員似乎影響了每個部門和地區的員工，從工廠工人、人力資源和總務行政皆有，但很明顯的，特斯拉的交付、銷售，以及 Model S 和 X 生產團隊都出現大幅裁員。

作為重組與削減成本的措施的一部分，特斯拉已取消加州費利蒙超級工廠 Model S 轎車和 Model X 休旅車的夜間產線。

特斯拉週三稱：「沒有計畫停產 Model S 和 Model X」。(圖：AFP)

然而，特斯拉員工表示：「Model 3 生產人員和軟體工程師似乎最不容易被削減。」

最近幾週，特斯拉將一小部分員工從費利蒙的 Model S 型轎車和 Model X 休旅車轉移到新的班務，或轉派至 Model 3 車款生產或物流的新職位。

根據離職協議書 (Separation Agreement) 內容提到，無論他們是否簽署了此合約，特斯拉員工將獲得至少 60 天的薪資和福利。在今年 3 月到期後，簽約的員工還可以獲得部分由特斯拉支付的 COBRA 醫療保險，根據任職時間長短，還可以獲得額外的遣散費。

被裁的員工必須在收到特斯拉的七天內接受或拒絕遣散費，而許多員工已在週六收到解雇通知。

離職協議書細節 特斯拉通過離職協議，要求被解雇的員工:

承諾不以任何可能對其或其業務、商業聲譽或個人聲譽有害的方式，貶低特斯拉，包括該公司的管理人員、董事、員工、股東、代理、關聯公司、子公司和產品。

避免與公眾或其他現任或前任特斯拉員工和承包商分享離職協議的細節。

通過仲裁來解決關於離職協議的爭議，而非集體訴訟。

德意志銀行分析師 Emmanuel Rosner 上週五 (18 日) 在給投資者的一份報告中寫道：「我們認為裁員主要是由製造業提升效率且持續營運所推動的結果，最終特斯拉將實現入門級 Model 3 的獲利。」

一位前特斯拉工程師證實，該公司近幾個月對其 Model 3 生產流程進行了重大改進。

特斯拉強調目前沒有計畫停產 Model S 和 Model X。

特斯拉發言人表示：「我們最近宣布，特斯拉將從 1 月 14 日開始停止接受 75 千瓦時型號 Model S 和 Model X 的訂單，以簡化生產，並提供與 Model 3 更多的差異化。由於這個變化和提高生產線效率，我們相應地減少了 Model S 型和 X 型的生產時間。同時，這些變化與改進使我們能夠根據需要靈活地提高生產力。我們將在下週財報電話會議上提供更多細節。」

上週五的裁員消息是特斯拉七個月內第二次解雇了數千名全職員工，而且不是因為績效評估終止聘僱關係。

一名現任員工表示，許多全職員工的績效評估從 2018 年 11 月開始，目前公司正在對員工進行評估，他們預計在這波裁員之後還會有更多的員工被解雇。

Heartland Financial 的首席投資長 Nancy Tengler 稱：「當特斯拉補貼開始逐步取消時，我們預計會出現裁員。」

去年 6 月特斯拉已解雇約 9% 的員工。在當時給所有員工的電子郵件中，首席執行長馬斯克稱：「我們現在正在做出這個艱難的決定，以便我們再也不必這樣做了。」