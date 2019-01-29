開拓重工左鉤拳、Nvidia右鉤拳 美股開盤哀鴻遍野！

重磅財報週來襲，有四分之一的 S&P500 成分股、近一半道瓊成分股企業公布業績，週一 (28 日) 開拓重工率先公布財報，獲利、業績展望皆差強人意、未料 Nvidia (NVDA-US) 又記回馬槍，宣布下修第四季營收預測，拖累美股四大指數開盤大血崩，晶片股、科技股、工業股無一倖免，恐慌指數 VIX 飆高逾 13%。

台北時間週一 (28 日) 晚間 11：30，美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 305.58 點，或 1.24%，暫報 24431.62 點。

S&P 500 指數下跌 27.85 點，或 1.05%，暫報 2636.91 點。

那斯達克指數下跌 92.07 點，或 1.29%，暫報 7072.79 點。

費城半導體指數下跌 20.53 點，或 1.60%%，暫報 1,260.70 點。

S&P 500 指數所有板塊全面血染。(圖：FINVIZ)

堪稱全球景氣風向球的開拓重工 (CAT-US) 週一 (28 日) 公布 2018 年第四季財報，由於亞太市場銷售額下滑，導致獲利表現遜預期，調整後每股純益 (EPS) 為 2.55 美元，遜於分析師預期的 2.99 美元。

展望未來，2019 開拓重工全年 EPS 展望為 11.75 至 12.75 美元，亦遜於分析師預期 12.73 美元。

斯巴達資本證券 (Spartan Capital Securities) 首席市場經濟學家 Peter Cardillo 表示：「由於開拓重工將財報不佳歸因於中國，投資者預計有更多企業會在本週做同樣的事情。」

Peter Cardillo 稱：「到目前為止，財報並非完全不利，但投資者顯然更關注像開拓重工這類企業所說的話。」

晶片製造商 Nvidia 週一大暴雷，該公司指出中國為首的宏觀經濟放緩影響，遊戲和資料中心平台的晶片銷售放緩，宣布下修第四季營收展望，將先前估計的 27 億美元大幅下修至 22 億美元。

另外，由於化學原料發生問題，導致良率受到影響，台積電晚間發布公告南科 Fab 14B 廠的晶圓生產製程中，因採用不合格的光阻液，導致生產良率下滑，受影響的客戶，除了聯發科、華為外，Nvidia 亦受到牽連。

受到下修財測和相關利空消息影響，Nvidia (NVDA-US) 週一股價狂瀉逾 15%，上週甫歡慶財報行情的晶片股瞬間變臉，費半指數開盤一度重挫近 3%，台積電 ADR (TSM-US) 下跌 1.34%、AMD (AMD) 下跌 7%、美光 (MU-US) 下跌 5%、Intel (Intel-US) 下跌 1.36%、德州儀器 (TXN-US) 下跌 2%。