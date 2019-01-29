美股盤後 – Nvidia 財測憂、台積電ADR出包 費半成殺盤重心

週一 (28 日) 台積電上萬晶圓瑕疵、Nvidia 下修營收財測與開拓重工財報大失所望，拖累美股四大指數全面淪陷、費半指數更成殺盤重心，下挫 2.09%。

週一 (28 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 208.98 點，或 0.84%，收 24528.22 點。

S&P 500 指數下跌 20.91 點，或 0.78%，收 2643.85 點。

那斯達克指數下跌 79.18 點，或 1.11%，收 7085.69 點。

費城半導體指數下跌 26.76 點，或 2.09%，收 1281.16 點。

S&P 500 指數中，11 個板塊中有 8 個板塊下跌，油價下滑導致能源板塊領跌，其次為醫療保健和工業板塊；資訊科技、必需消費品與金融板塊小漲。

S&P 500 指數板塊有 8 個板塊收跌。(圖：finviz)

美中貿易戰打擊企業利潤的擔憂已逐一浮現，視為全球經濟風向球的工業巨擘「開拓重工 (Caterpillar) 最新財報，低於華爾街預期，主因是受到亞太市場銷售額下滑，導致獲利表現不如預期，週一該公司股價應聲下跌 9.13%。

繪圖晶片大廠 Nvidia 下修財測。(圖：AFP)

繪圖晶片大廠 Nvidia (NVDA-US) 週一下調第四季度營收預期，主因是宏觀經濟狀況惡化，特別是「中國」的遊戲晶片需求疲軟且資料中心銷售低於預期。

受此消息拖累，Nvidia 週一股價暴跌 13.82%，拖累晶片股一甩上週財報行情光環，賣壓全數出籠。

AMD (AMD-US) 下跌 7.98%；美光 (MU-US) 下跌 2.26%；高通 (QCOM-US) 股價下跌 1.29%；Intel (INTC-US) 下跌 0.70%。

Nvidia 拖累尖牙股 (FAANG) 光芒盡失。Netflix (NFLX-US) 下跌 0.71%；臉書 (FB-US) 下跌 1.03%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.96%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.93%； Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.92%。

台積電週一再度出包，由於採用的化學原料發生問題，導致晶圓良率受到影響，波及到的客戶群，除了聯發科、文思華為外，Nvidia 亦受到牽連。

面對再次出包窘境，台積電代理發言人暨企業訊息處資深處長孫又文稱，會盡快為客戶趕工追產能、向原料供應商求償，不會影響第一季財測。

受此消息影響，台積電 ADR (TSM-US) 重挫 1.84%，拖累台股 ADR 幾走跌。聯電 ADR (UMC-US) 下跌 1.55%；日月光投控 (ASX-US) 持平；友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.49%。

銀行股方面，美國銀行 (BAC-US) 上漲 0.17%、高盛 (GS-US) 下跌 0.51%、摩根大通 (JPM-US) 上漲 0.47%、富國銀行 (WFC-US) 下跌 0.64%。

企業消息方面，特斯拉即將在美東時間週三 (30 日) 公佈去年第四季財報，卻傳出沙烏地阿拉伯主權財富基金 (PIF) 已在摩根大通的協助下，於 1 月 17 日盤後為所持股權進行對沖安排，出手時正是在裁減 7% 員工前夕，時機點太過巧妙而啟人疑竇。

華爾街分析

貿易戰打擊企業利潤的擔憂浮現，開拓重工、Nvidia 的消息正證實了市場疑慮。

微軟、蘋果、臉書、高通、三星、索尼和亞馬遜將陸續在本週公布財報。

Natixis 投資管理公司首席市場策略師 Dave Lafferty 表示：「當看到大型企業削減盈利或財測預期時，會讓市場感到擔憂，因為這證實了他們已經從宏觀經濟感受到什麼，所有人都知道全球經濟正在減速，市場只是在等著看企業財報是否證實了這一點。」

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 表示：「兩週前蘋果下修財測，以及開拓重工和 Nvidia 的消息，表明美中貿易戰將影響更多企業。」

Hooper 表示：「我認為財報確實值得關注，這不是一場危機，可能提供市場更多檢測訊號，因為能了解大部分哪些股票很可能受到美中貿易戰的影響。」

美中新一輪談判持續，中國國務院副總理劉鶴再次訪美展開談判，美國財政部長 Steven Mnuchin 將與其會談。然而，美國司法部週一對中國科技巨頭華為首席財務官孟晚舟提起刑事訴訟、亦對華為提起訴訟，指控 23 起相關罪名，牽動美中緊張局勢升溫。