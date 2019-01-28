【華冠投顧】台股封關最後2個交易日!萬點再臨!

武傑關注個股: 4991 環宇 KY、6533 晶心科、3661 世芯 KY、2481 強茂、2327 國巨。

台股盤勢分析:

萬點再臨

美股四大指數全面收漲，加權指數小漲 + 36 點開出，但是在大型股欠缺追價力道下；加權指數開高後狹幅震盪，終場上漲 + 43 點作收，收在 10013 點，成交量 927 億。

封關前夕『萬點再臨』!! 今天在美股大漲的助攻下，加權指數開盤立即重返萬點；記得上星期我們已經說過…『萬點不是壓』。只是萬點何時來?! 就樂觀看待，不用過度期待。從今天『重返萬點』的表現來看，台股的結構基本上還是一樣… 外資滿手多單，但是黑手不想漲太快。所以明、後二天預估指數的壓力會較大；不過，中、小型部份… 給投資人的建議就是… 汰弱留強，『壓寶』金豬好股。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

3363 上詮、3413 京鼎、4943 康控 KY、3583 辛耘、2498 宏達電、4909 新復興… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

3642 駿熠電、5269 祥碩、3504 揚明光、6477 安集、5269 祥碩、6412 群電… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

陳武傑分析師

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。